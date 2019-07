Roma | diventa definitiva la confisca dei beni a Diotallevi

"Romanzetti e poesiole. La letteratura italiana è diventata irrilevante" - : Luigi Mascheroni La sua rivista «Studi cattolici» è arrivata a 700 numeri E lui, come critico, ha affrontato tutti: da Montale a Eco Capelli candidi, e l'anima di più ancora, elegantissimo nelle nuance delle pochette e nelle sfumature della scrittura, 83 anni, nato a Treviglio, cresciuto professionalmente a Verona e da mezzo secolo a Milano - terre esigenti e dure di cattolicesimo contadino, famigliare, conservatore - Cesare ...

Maltempo Romania : a Bucarest il forte vento fa crollare l’impalcatura di un edificio - le strade diventano piscine dopo la tempesta [VIDEO] : Dalla prossima settimana, una feroce ondata di caldo farà schizzare le temperature verso valori di +35/40°C in Europa, soprattutto tra Francia, Germania e Italia. Nel frattempo, alcune zone del continente sono colpite da un forte Maltempo. Violentissimi il nubifragio e le grandinate che hanno interessato Torino e le zone circostanti nelle scorse ore, provocando gravissimi danni. E in Romania le cose non sono andate tanto meglio. Bucarest è stata ...

Chi l’ha visto? : Ettore Bassi è diventato Horacio Peralta per i ‘truffatori Romantici’ : Ettore Bassi a Chi l'ha visto? Ettore Bassi nei panni dell’aitante Horacio Peralta… ma non per fiction! L’attore, reduce dal successo a Ballando con le stelle dove si è guadagnato un meritato secondo posto, non è stato, infatti, selezionato per prendere parte a qualche produzione ispanica o latino americana, ma è rimasto “ignara vittima” delle ormai note “truffe amorose”. A rivelarlo ieri sera Chi ...

Hugh Grant : “Sono diventato troppo vecchio - brutto e grasso per recitare in commedie Romantiche” : FQ Magazine Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati. E in molti si chiedono se c'entri Lady Gaga... “Sono diventato troppo vecchio, brutto e grasso per recitare in commedie romantiche. Adesso faccio altre cose e mi odio di meno”. A parlare così all’Hollywood Reporter è Hugh Grant, 58 anni. L’attore ha aggiunto che alcune di ...

Roma - grossa perdita d'acqua : via Gregorio VII diventa un fiume : Si ipotizza che l'allagamento, che avrebbe danneggiato il manto stradale, sia stato causato dalla rottura di una tubatura

Maltempo - ANBI : Emilia-Romagna da deserto a catino d’Italia - i fiumi diventano torrenti : “L’Emilia Romagna è la regione dove attualmente è più evidente il paradosso dell’andamento meteorologico italiano accentuato dai cambiamenti climatici: l’alternarsi repentino di criticità idrogeologiche ed emergenze siccità, con aumento dei rischi per un territorio già fragile“: ad affermarlo è l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) sulla base dell’analisi dei ...

Romulus - la nascita di Roma diventa una serie di Matteo Rovere : Romulus, l’epico racconto della nascita di Roma è la serie firmata da Matteo Rovere per Sky, prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia. Il regista che già ha affrontato con il suo film Il primo re le origini della Capitale si cimenta nella serialità con dieci puntate le cui riprese cominciano a giugno nel Lazio. E’ previsto che i lavori continueranno per 28 settimane tra Roma e dintorni. Romulus, anticipazioni trama La ricetta che la ...

Svolta alla Roma : Totti diventa direttore tecnico : Nonostante le polemiche seguite al mancato rinnovo del contratto di Daniele De Rossi, la dirigenza della Roma sta da tempo programmando i nuovi quadri dirigenziali in vista della prossima stagione. E così, come riporta la Gazzetta dello Sport, forse già la prossima settimana Francesco Totti sarà nominato direttore tecnico. Un passo avanti nella carriera dell’ex capitano, […] L'articolo Svolta alla Roma: Totti diventa direttore ...

Il pappone diventa magliaro - la rivolta di Roma è come quella di Napoli : I siti delle radio tifose sono andati tutti in tilt ieri, lo streaming non funzionava, i centralini ingolfati di chiamate, i social inondati dal dolore e dall’indignazione. Il popolo piange, i giornali parlano dello “squarcio nel cuore dei Romanisti” e, come si dice a Roma, “le chiacchiere stanno a zero”: Daniele De Rossi è stato messo alla porta dalla società. “Capitan Passato”, lo definisce oggi una penna avvelenata, lui che era “Capitan ...

Roma - turisti truffati : conto-choc per due hamburger e due cappuccini - lo scontrino diventa virale : Ennesimo caso di truffa o presunta tale a turisti stranieri, spesso spennati nei locali italiani. Questa volta è capitato a una coppia che si è fermata in un bar a due passi dal Vaticano, vicino San Pietro, ai quali due cappuccini e due hamburger sono costati ben 81,40 euro. Leggi anche: De Martino,

Cosca PiRomalli - il cuore imprenditoriale del clan diventa bene dello Stato : confiscato un tesoro da 200 milioni : Beni per oltre 200 milioni di euro sono stati confiscati perché riconducibili ad attività illecite gestite dalla ‘ndrangheta. Lo ha deciso la sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore della Dda Roberto Di Palma nei confronti dell’imprenditore Alfonso Annunziata, ritenuto il braccio finanziario della Cosca Piromalli di Gioia Tauro. Quattro imprese, due società di capitali, ...

La Galleria Commerciale CinecittàDue - a Roma - diventa Museo Virtuale per Leonardo Da Vinci : Il Genio di Leonardo Da Vinci torna a prendere vita grazie alle nuove tecnologie. Dal 18 al 26 Maggio 2019, in occasione del cinquecentenario dalla sua morte, la Galleria Commerciale CinecittàDue ospita una grande mostra dedicata alle opere più importanti del Maestro. Non una semplice esposizione, bensì una vera e propria esperienza sensoriale, che, grazie all’utilizzo della realtà Virtuale, consente al visitatore di immergersi nelle invenzioni ...