La guerra nel Pd sul manifesto Calenda

Stromboli - l’alba del giorno dopo illumina il disastro : “sembra zona di guerra”. Scosse nella notte - turisti scappati senza nulla [FOTO e VIDEO] : ”Ginostra sembra una zona di guerra, è l’area più colpita, completamente ricoperta da detriti e pomice nera”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Lipari, Pietro Giorgianni, rientrato nella notte da Stromboli e Ginostra dopo l’eruzione che ieri ha seminato il panico ed è costata la vita a un giovane escursionista di Messina, Massimo Imbesi, allievo ufficiale di coperta di 35 anni. Ferito, in maniera per fortuna non ...

Justin Bieber e Demi Lovato nella guerra tra Taylor Swift e Scooter Braun - cosa sta succedendo e perché : Una nuova acerrima faida sta scuotendo lo showbiz americano, quella tra Taylor Swift e Scooter Braun che sta coinvolgendo anche alcuni artisti rappresentati dal manager, tra i più potenti del settore discografico, come Demi Lovato e Justin Bieber. A far scoppiare il caso è stata la notizia che la società Ithaca Holdings di Braun ha comprato da Scott Borchetta l'etichetta Big Machine Label Group per 300 milioni di dollari. In questo modo, i ...

Stallo Sea Watch - nella "guerra alle Ong" Salvini e Di Maio ritrovano l'armonia : Hanno trascorso un'altra notte in mare i 42 migranti salvati dalla nave che ha forzato il blocco e si è avvicinata al porto...

Le Borse sperano nel G20 per fermare la guerra dei dazi : L’atteggiamento morbido delle banche centrali ha ridato ossigeno ai listini azionari e alle obbligazioni, che nelle ultime sedute sono saliti all’unisono grazie alla prospettiva di tassi di interesse ancora...

Napoli - nata nel rifugio antiaereo durante la guerra : la storia di Ketty : Il rumore degli aerei e il fragore delle bombe che cadevano a poca distanza. La terra che tremava, i palazzi che crollavano e le urla di chi fuggiva per mettersi in salvo. In queste condizioni e con...

Usa-Iran - guerra sfiorata/ Teheran "Drone abbattuto nel nostro spazio aereo" : Usa, Iran, conflitto sfiorato nella notte: Trump prima dà l'ok poi lo annulla. Teheran: "Il drone è stato abbattuto perché nel nostro spazio aereo"

guerra tra bande in Brianza : 12 arresti nella Gomorra nordafricana : Claudio Carollo Un blitz dei carabinieri ha fermato una Guerra per lo spaccio in Brianza che aveva la sua base tra i fabbricati dell'ex Snia a Varedo L'operazione è stata chiamata "Gommorakesh", una Guerra tra bande criminali nordafricane per il controllo dello spaccio in Brianza. I carabineri di Desio hanno fatto irruzione nell'ex Snia di Varedo arrestando 12 persone, tranne una donna italiana, tutte di nazionalità nordafricana, ...

guerra nel GOLFO/ Drone Usa abbattuto dall'Iran - tre Stati manovrano Trump : Gli Usa ieri hanno ammessa l'abbattimento di un Drone da parte di un missile iraniano. Trump sembra obbedire a Arabia, Israele ed Emirati

Armi - Londra sospende vendita ai sauditi : “Non considerate violazioni e ricadute sulle vittime civili nella guerra in Yemen” : “Nel processo decisionale il governo ha compiuto un errore di diritto riguardo a un aspetto significativo”. Ovvero “non è giunto a valutazioni conclusive sul fatto che la coalizione guidata dai sauditi avesse commesso violazioni del diritto internazionale umanitario in passato, durante il conflitto in Yemen, e non ha fatto nessun tentativo di giungervi”. I ministri, cioè, non hanno valutato correttamente il contributo ...

Oltre 70 milioni di persone in fuga da guerra e persecuzione : nel 2018 aumentano i rifugiati : Sono circa 70,8 milioni le persone che nel 2018 erano in fuga da guerre, persecuzioni e miseria. L' Unhcr sottolinea come si tratti del livello totale di sfollati più alto mai registrato in settant'anni di monitoraggio. I due terzi dei rifugiati ad oggi nel pianeta vengono da soli cinque Paesi, e ad accoglierli sono maggiormente gli Stati sottosviluppati. Lo riporta l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), nel suo ...

guerra nel GOLFO/ Usa vs. Iran - l'aumento del prezzo del petrolio conviene a Putin : Aumenta l'escalation nel GOLFO tra Usa e Iran, ma difficilemtne si arriverà a una GUERRA, ecco cosa sta succedendo in queste ore

La pace nel Partito democratico è già terminata - renziani sul piede di guerra : È durata poco la pace all’interno del Partito democratico. Le nomine dei vertici del PD hanno di fatto scoperchiato il vaso di pandora, facendo fuoriuscire quei malumori che si erano placati, per qualche tempo, con la nomina di Nicola Zingaretti a segretario del Partito. Le divisioni interne al Partito democratico evidentemente non sono mai state ricucite e adesso esplodono in maniera fragorosa come rivelato da un articolo dettagliato del ...

guerra nel GOLFO/ Italia tra due fuochi : Trump e fronte islamista - Iran e Qatar - : L'Occidente comincia a essere diviso sulla posizione da tenere nei confronti dell'Iran. Emergono soprattutto spaccature nell'Ue

Luigi Bisignani - la congiura di Paolo Gentiloni contro Nicola Zingaretti : guerra nel Pd : Su cosa stia accadendo nel Pd, fa il punto Luigi Bisignani nel suo consueto intervento su idella domenica. L'uomo che sussurrava ai potenti, commentando la vicenda Csm-Luca Lotti, premette che "il segretario Nicola Zingaretti per scoprire gli intrighi del Pd dovrebbe chiedere al fratello Luca di ris