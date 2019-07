Emergenza alghe | cos’è il sargasso e perché può essere un rischio per la salute

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer a bordo dei satelliti per l’osservazione terrestre Terra e Aqua della Nasa, hanno individuato la più grande fioritura di macro-, il, situata nell’Oceano Atlantico. La Great Atlantic Sargassum Belt (GASB) può diventare così estesa da coprire la superficie dell’Atlantico tropicale dalle coste occidentali dell’Africa al Golfo del Messico. Lo studio condotto dal College of Marine Science in Florida, è stato pubblicato su Science. Lo scorso anno – spiega Global Science – più di 20 milioni di tonnellate dimarroni galleggiavano sulle acque superficiali delle zone interessate dallo studio e il team di ricercatori ha usato i dati ambientali e satellitari per seguirne l’evoluzione, scoprendo che il fenomeno è causato in parte da eventi naturali e in parte dalle attività dell’uomo. In primavera e in estate, il Rio ...

vedanama : RT @ASI_spazio: Emergenza alghe: un aiuto dai satelliti - ladyanakina : Emergenza alghe nei Caraibi, ecco i dati satellitari. - AnnaPerssonDR : ???? Emergenza alghe nei Caraibi, ecco i dati satellitari - Leggi l'articolo qui -> -