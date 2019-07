C’è un grosso aggiornamento per Xiaomi Mi 9 in Italia con varie novità

tuttoandroid

(Di venerdì 5 luglio 2019) Ogni promessa è debito e così ecco arrivare un nuovoperMi 9, già in roll out per i modellini, a distanza di appena qualche settimana dal precedente. L'articolo C’è unperMi 9 inconproviene da TuttoAndroid.

Giulicat1512 : RT @MilaSpicola: Manuele, su Twitter c’è il 5 % del 58 % degli italiani che è sui social. Credo che il grosso del problema sia in quel 40 %… - ilciccio67 : @2FuriaCeca Temo anche io. Sarebbe un grosso problema, però, perché non c'è un'alternativa valida - Allmight_8 : Era ora cazzo svegliatevi bambini senza amici che non avete un cazzo da fare tranne a menersela a chi c’è l’ ha più… -