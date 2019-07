oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019) Fabioè per la quinta volta al terzo turno dinella sua carriera. Il ligure è riuscito a battere un altro ostacolo piuttosto serio, l’ungherese Marton, con il punteggio di 6-7(8) 6-4 7-6(3) 2-6 6-3, dopo che sempre inset aveva eliminato l’americano Frances Tiafoe all’esordio. Oltre tre ore e mezza di battaglia consentono al numero 10 del mondo di cercare l’approdo agli ottavi nella giornata di sabato, in cui giocherà contro l’americano Tennys Sandgren. IL MEGLIO DICLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS federico.rossini@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

OA_Sport : VIDEO Fognini-Fucsovics, Wimbledon 2019: highlights e sintesi della partita. In cinque set il ligure va al terzo tu… - infoitsport : Wimbledon – A Fognini ‘scappa’, ma l’arbitro non lo ascolta: “vedi che ti faccio pipì sull’erba!” [VIDEO] - D17Fra : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Wimbledon #Fognini e #Berrettini, vittorie pesanti. #Kerber eliminata -