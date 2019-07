Venezia | hotel galleggianti sono abusivi | sequestrata l' intera darsena

ilgiornale

(Di giovedì 4 luglio 2019) Giorgia Baroncini L'attività di boat & breakfast si è rivelata illecita. Sequestrati 14 yacht e l'Marina di Sant'Elena. Venti gli indagati Bastava una semplice prenotazione sulle piattaforme di booking on-line per vivere una vacanza a bordo di prestigiosi yacht ormeggiati allaMarina di Sant'Elena a. Peccato che quello deglinel cuore della laguna fosse un sistema abusivo. Conosciute come boat & breakfast, le imbarcazioni erano adattate a veri e propri alberghi-affittacamere. I turisti che hanno avuto modo di godersi questo tipo di vacanza, l'hanno descritta come un'esperienza unica. "Dormire in barca a vela conlì accanto… Strepitoso", si legge nelle recensioni dei siti di prenotazione. Il sistema dei boat & breakfast si è però rivelato completamente abusivo. Carabinieri e finanzieri, su disposizione del ...

