Universiadi 2019 Napoli Risultati live 4 luglio | programma | Cusinato avanza!

DIRETTA TUFFI Universiadi 2019/ Streaming video : oro a Song trampolino 1 m. Ora Auber

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Cusinato in finale per un soffio nei 400 misti. Zuin e Ciampi ok nei 400 stile - al pari delle staffette. Doppietta cinese nel metro femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35 TUFFI – Dopo la prima serie in testa c'è lo spagnolo Arevalo Alcon Alberto 65.10, dietro il cinese Liu Chengming 63.00. Bene Gabriele Auber quinto 57.35 13.30 TUFFI – E' appena iniziata la finale dal trampolino da 1 metro uomini. L'unico rappresentante azzurro è Auber 13.29 BASKET – In grossa difficoltà gli Stati Uniti al femminile, sotto 14-22 contro ...

Medagliere Universiadi Napoli 2019 : graduatoria e classifica : Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Cusinato in finale per un soffio nei 400 misti. Zuin e Ciampi ok nei 400 stile. Doppietta cinese nel metro femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35 TUFFI – Shoulin Song scalza all'ultimo tuffo Chunting Wu e vince la medaglia d'oro con 258.65 contro 256.30! Terzo posto per l'americana Daria Tabea Lenz, capace di scalzare proprio all'ultimo il duo messicano 12.28 TUFFI – Questa la siutuazione dopo l'ultima rotazione di tuffi: 1 CHN WU Chunting 200.40 (4) 2 CHN SONG Shoulin 199.85 (4) 0.55 3 ...

Diretta Usa Italia pallanuoto Universiadi 2019

Universiadi 2019 NAPOLI/ Risultati live 4 luglio : programma - Ciampi e Zuin in finale

VIDEO – Insigne accende le Universiadi 2019 - il boato del San Paolo : Ieri sera è stata ufficialmente aperta da Lorenzo Insigne la trentesime edizione delle Universiadi nella spettacolare cornice dello Stadio San Paolo di Napoli. Insigne Universiadi – Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne si è visto consegnare il tricolore dalla campionessa paraolimpica Bebe Vio ed ha acceso la competizione giovanile. L’Universiade “L’Universiade, o Olimpiade Universitaria, è una manifestazione sportiva ...

Universiadi 2019 - chi è Erikah Seyama? La bellezza africana di eSwatini che ha incantato il San Paolo di Napoli : Ieri i 50mila spettatori che hanno gremito lo Stadio San Paolo di Napoli in occasione della Cerimonia d’Apertura delle Universiadi 2019 sono letteralmente esplosi quando è apparsa una bellissima ragazza di colore dietro la bandiera dello Swaziland, un piccolissimo Stato africano che da pochi mesi ha cambiato nome in Regno di eSwatini (questa la dicitura corretta, significa terra degli Swazi che sono l’etnia principale di questa ...

Universiadi Napoli 2019 - Mattarella alla cerimonia d’apertura : incontro con Noemi. Via a gare : si assegnano prime medaglie : Applausi, ma anche fischi, mercoledì sera allo stadio San Paolo di Napoli, durante la cerimonia d’apertura delle Universiadi. A dichiarare ufficialmente aperta la 30esima edizione, a cui partecipano le delegazioni di 130 Paesi del mondo e oltre 8mila atleti, è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poco prima ha incontrato anche la piccola Noemi, la bambina di 4 anni ferita lo scorso 3 maggio durante un ...

Universiadi 2019 - ecco chi è l’atleta che ha fatto impazzire il San Paolo : FQ Magazine Liam Gallagher minaccia la moglie di Noel. E il fratello risponde A Napoli si sta svolgendo la trentesima edizione delle Universiadi estive e c’è già una candidata al titolo Miss della manifestazione. Si tratta dell’atleta del regno di Eswatini (Stato dell’Africa meridionale fino al 2018 noto con il nome di Swaziland). Quando la ...

Diretta Canada Italia Universiadi 2019

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Italia nelle mani di Mori - Ferlito - Rizzelli. Sfida totale a Russia e Giappone per le medaglie : le partecipanti a Napoli : A Napoli sono ufficialmente incominciate le Universiadi 2019, competizione multisportiva riservata agli studenti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Domani scenderanno in campo anche le ragazze per le prime gare di Ginnastica artistica, venerdì rovente con il turno di qualificazione che assegnerà anche le medaglie della gara a squadra oltre a mettere in palio i pass per le varie finali (concorso generale individuale e specialità). ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Italia a caccia delle prime medaglie! Cusinato in finale per un soffio nei 400 misti. Zuin e Ciampi ok nei 400 stile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.12 NUOTO – Deludente e preoccupante sesto tempo di Ilaria Cusinato nei 400 misti: in finale con 4'45″21. Fuori dalla finale Carlotta Toni con 4'51″99 11.05 TIRO A SEGNO – Fra poco in pedana Alessandra Luciani per la sessione di qualificazione della carabina 10 metri femminile 11.01 NUOTO – Questa l'ultima batteria dei 100 dorso uomini: 10.55 ...

Ascolti TV | Mercoledì 3 luglio 2019. Manifest parte dal 14.5%. SuperQuark 10.4% - le Universiadi 8.4% : Piero Angela Su Rai1 SuperQuark hanno conquistato 1.828.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Canale 5 Manifest ha raccolto davanti al video 2.567.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Rai2 la Cerimonia di apertura delle Universiadi 2019 ha interessato 1.420.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Italia 1 E.T. Extraterrestre ha catturato l’attenzione di 794.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto ...