UNIVERSIADI 2019 NAPOLI Risultati live 4 luglio | programma | Ciampi e Zuin in finale

VIDEO – Insigne accende le UNIVERSIADI 2019 - il boato del San Paolo : Ieri sera è stata ufficialmente aperta da Lorenzo Insigne la trentesime edizione delle Universiadi nella spettacolare cornice dello Stadio San Paolo di Napoli. Insigne Universiadi – Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne si è visto consegnare il tricolore dalla campionessa paraolimpica Bebe Vio ed ha acceso la competizione giovanile. L’Universiade “L’Universiade, o Olimpiade Universitaria, è una manifestazione sportiva ...

UNIVERSIADI 2019 - chi è Erikah Seyama? La bellezza africana di eSwatini che ha incantato il San Paolo di Napoli : Ieri i 50mila spettatori che hanno gremito lo Stadio San Paolo di Napoli in occasione della Cerimonia d’Apertura delle Universiadi 2019 sono letteralmente esplosi quando è apparsa una bellissima ragazza di colore dietro la bandiera dello Swaziland, un piccolissimo Stato africano che da pochi mesi ha cambiato nome in Regno di eSwatini (questa la dicitura corretta, significa terra degli Swazi che sono l’etnia principale di questa ...

UNIVERSIADI Napoli 2019 - Mattarella alla cerimonia d’apertura : incontro con Noemi. Via a gare : si assegnano prime medaglie : Applausi, ma anche fischi, mercoledì sera allo stadio San Paolo di Napoli, durante la cerimonia d’apertura delle Universiadi. A dichiarare ufficialmente aperta la 30esima edizione, a cui partecipano le delegazioni di 130 Paesi del mondo e oltre 8mila atleti, è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poco prima ha incontrato anche la piccola Noemi, la bambina di 4 anni ferita lo scorso 3 maggio durante un ...

UNIVERSIADI 2019 - ecco chi è l’atleta che ha fatto impazzire il San Paolo : FQ Magazine Liam Gallagher minaccia la moglie di Noel. E il fratello risponde A Napoli si sta svolgendo la trentesima edizione delle Universiadi estive e c’è già una candidata al titolo Miss della manifestazione. Si tratta dell’atleta del regno di Eswatini (Stato dell’Africa meridionale fino al 2018 noto con il nome di Swaziland). Quando la ...

Diretta Canada Italia UNIVERSIADI 2019/ Streaming video Rai - partita basket maschile : Diretta Canada Italia Universiadi 2019 Streaming video Rai, orario e risultato live della partita di basket maschile, oggi 4 luglio 2019,.

Ginnastica artistica - UNIVERSIADI 2019 : Italia nelle mani di Mori - Ferlito - Rizzelli. Sfida totale a Russia e Giappone per le medaglie : le partecipanti a Napoli : A Napoli sono ufficialmente incominciate le Universiadi 2019, competizione multisportiva riservata agli studenti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Domani scenderanno in campo anche le ragazze per le prime gare di Ginnastica artistica, venerdì rovente con il turno di qualificazione che assegnerà anche le medaglie della gara a squadra oltre a mettere in palio i pass per le varie finali (concorso generale individuale e specialità). ...

LIVE UNIVERSIADI 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Italia a caccia delle prime medaglie! Cusinato in finale per un soffio nei 400 misti. Zuin e Ciampi ok nei 400 stile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.12 NUOTO – Deludente e preoccupante sesto tempo di Ilaria Cusinato nei 400 misti: in finale con 4’45″21. Fuori dalla finale Carlotta Toni con 4’51″99 11.05 TIRO A SEGNO – Fra poco in pedana Alessandra Luciani per la sessione di qualificazione della carabina 10 metri femminile 11.01 NUOTO – Questa l’ultima batteria dei 100 dorso uomini: 10.55 ...

Ascolti TV | Mercoledì 3 luglio 2019. Manifest parte dal 14.5%. SuperQuark 10.4% - le UNIVERSIADI 8.4% : Piero Angela Su Rai1 SuperQuark hanno conquistato 1.828.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Canale 5 Manifest ha raccolto davanti al video 2.567.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Rai2 la Cerimonia di apertura delle Universiadi 2019 ha interessato 1.420.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Italia 1 E.T. Extraterrestre ha catturato l’attenzione di 794.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto ...

LIVE UNIVERSIADI 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Italia a caccia delle prime medaglie! Zuin e Ciampi in finale nei 400 stile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.20 NUOTO – Decimo tempo per l’azzurra Federica Greco che si qualifica per le semifinali dei 50 farfalla a pari merito con la tedesca Hopink. Appena possibile pubblicheremo l’elenco delle semifinaliste 10.14 NUOTO – In corso le batterie dei 50 farfalla donne, non c’è al via Silvia Scalia, che ha rinunciato ad una specialità non sua 9.58 NUOTO – Ciampi e ...

UNIVERSIADI 2019 - emozionante cerimonia d'apertura a Napoli : 8mila gli atleti in gara : Grande successo per la cerimonia inaugurale della 30° edizione delle Universiadi. Le Olimpiadi Universitarie, le cui gare sono già iniziate nella giornata di martedì, vedranno all'opera ottomila atleti provenienti da tutto il mondo e praticanti 18 discipline: atletica, calcio, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, judo, nuoto, pallacanestro, pallavolo, pallanuoto, rugby a sette, scherma, taekwondo, tennis tavolo, tennis, tiro a segno e tiro ...

LIVE UNIVERSIADI 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Italia a caccia delle prime medaglie! Si inizia con tiro a segno - ginnastica e nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.55 Il primo titolo delle Universiadi 2019 verrà assegnato a partire dalle 12 con la finale del metro femminile, mentre a seguire inizieranno i tornei di scherma: spada femminile con Eleonora De Marchi, Nicol Foietta, Roberta Marzani e di sciabola maschile con Dario Cavaliere, Francesco D’Armiento, Matteo Neri 8.53: Dalle 11 irrompe anche il Judo con le categorie -70 kg femminili, +70 kg ...

LIVE UNIVERSIADI 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Italia a caccia delle prime medaglie! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di gare (4 luglio) – Gli azzurri in gara (4 luglio) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della giornata di gare delle Universiadi 2019 a Napoli. Si apre la competizione multisportiva internazionale riservata agli iscritti agli Atenei di tutto il mondo in maniera sostanziale a partire da oggi. Un programma ricco di impegni e di specialità nelle quali i nostri portacolori ...

UNIVERSIADI Napoli 2019 : programma - orari e tv di oggi (giovedì 4 luglio). Come vederle in streaming : CLICCA PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLE Universiadi 2019 (4 LUGLIO), SI COMINCIA ALLE ORE 08.30 oggi giovedì 4 luglio terza giornata di gare alle Universiadi 2019, a Napoli si apre la competizione multisportiva internazionale riservata agli iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Un programma ricco di impegni e di specialità nelle quali i nostri portacolori cercheranno di ben figurare. Vi saranno le finali di tuffi, scherma, ginnastica ...

UNIVERSIADI Napoli 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (giovedì 4 luglio). Il programma e gli orari : CLICCA PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLE Universiadi 2019 (4 LUGLIO), SI COMINCIA ALLE ORE 08.30 oggi giovedì 4 luglio terza giornata di gare alle Universiadi 2019, a Napoli si apre la competizione multisportiva internazionale riservata agli iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Un programma ricco di impegni e di specialità nelle quali i nostri portacolori cercheranno di ben figurare. Vi saranno le finali di tuffi, scherma, ginnastica ...