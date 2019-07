Traffico Roma del 04-07-2019 ore 10 | 00

romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2019) VIABILITÀGIOVEDÌ 4 LUGLIOORE 09:20 MAXMAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIALE DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO , STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA DA VIA GREGORIO XI A PIAZZA IRNERIO. TRAFFICATA LA VIA TIBURTINA CON RALLENTAMENTI E CODE DAL RACCORDO A TOR CERVARA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI AL RACCORDO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E A24 E PIU’ AVANTI TRA LA CASILINA ED LA VIA APPIA, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLE CASILIINA ALLA TIBURTINA . E PROSEGUENDO TRA LA CASSIA VEIENTANA E VIA DEL PESCACCIO ED ...

