The Outer Worlds non vuol essere un gioco politico

(Di giovedì 4 luglio 2019) Thesarà ambientato in un mondo particolare, gestito da giganti corporazioni che terraformano i pianeti perseguendo la sete di potere. Come riporta Videogameschronicle, si tratta di un setting peculiare che potrebbe far pensare ad una sorta di critica estremizzata alla nostra società, ma Obsidian ha fatto un'importante precisazione, a scanso di equivoci.Thenon sarà uncon temi politi, dichiara il co-director Boyarsky in occasione di un'intervista. Ammiccare alla politica è "L'ultima cosa che gli sviluppatori desiderano fare" dichiara l'addetto ai lavori, ragion per cui tutto il team è stato molto attento nel non citare direttamente alcun tema scottante attualmente in voga nella nostra società."Non voglio che la gente pensi che questo sia unincentrato sulla politica. Dovrebbedivertente, dovrebbecarico di humor".Leggi altro...

