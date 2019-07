Sì | gli Stati Uniti hanno avuto una first lady gay

Accadde oggi : il 4 luglio 1776 nascono gli Stati Uniti d’America - ecco perché si festeggia nel giorno sbagliato : Con la sottoscrizione di tutti i rappresentanti del Congresso della Dichiarazione d’Indipendenza, il 4 luglio 1776 nascono ufficialmente gli Stati Uniti d’America. Negli Usa, si celebra dunque oggi la più importante e sentita festività nazionale. I 13 Stati dell’Unione riusciranno, in realtà, a liberarsi dell’egemonia della Gran Bretagna solo nel 1781 e ottennero il riconoscimento dei britannici in quanto paese autonomo, solo due anni ...

Oggi è l’Independence Day : tutto quello che c’è da sapere sulla festività più importante degli Stati Uniti tra storia e tradizioni : Il 4 luglio è una delle più grandi festività degli Stati Uniti, con celebrazioni che includono fuochi d’artificio e parate nel Paese. Ma cos’è esattamente l’Independence Day o Giorno dell’Indipendenza e cosa celebra? Nel luglio del 1776, durante il secondo anno della Rivoluzione Americana (1775-1783), i rappresentanti delle 13 colonie nordamericane del regno della Gran Bretagna votarono per dichiarare l’indipendenza dalla corona, formando gli ...

Mondiali di calcio femminile – La finale sarà Olanda-Stati Uniti - Svezia eliminata dopo 120 minuti di battaglia : La selezione olandese batte la Svezia e va a giocarsi il titolo mondiale contro gli Stati Uniti, guidati dall’asso Megan Rapinoe L’Olanda è la seconda finalista del Mondiale di calcio femminile, la selezione guidata da Wiegman-Glotzbach stacca il pass per l’ultimo atto della competizione battendo la Svezia per 1-0. AFP/LaPresse Un successo sudato, ottenuto grazie ad una prestazione perfetta di Miedema e compagne, che ...

Inter - il saluto social di Sensi al Sassuolo : “sarò per sempre uno di voi - siete stati una famiglia per me” : Il centrocampista italiano ha salutato il club neroverde dopo essere passato ufficialmente all’Inter Un saluto sentito e accorato, che Stefano Sensi ha sentito di dover rivolgere al Sassuolo dopo il suo trasferimento ufficiale all’Inter. Il centrocampista italiano ha affidato ad Instagram il suo pensiero, utilizzando parole al miele per il suo ormai ex club. Massimo Paolone/LaPresse Questo il contenuto del suo post: ...

Mondiale femminile - gli Stati Uniti confidano nel recupero di Rapinoe per la finale : Mondiale femminile – Gli Usa sono volati in finale del Mondiale femminile battendo l’Inghilterra. Grande assente della gara la Rapinoe, che potrebbe recuperare per la finale. Il ct statunitense Jill Ellis ha spiegato che la decisione di lasciare la 33enne Rapinoe in panchina è stata presa per pura precauzione. “E’ solo un piccolo problema al bicipite femorale, oggi non era davvero in grado di andare oggi ma mi ...

Ascolti TV | Martedì 2 luglio 2019. A The Resident basta il 13.4% per vincere. Rosy Abate 10.1% - la semifinale del Mondiale Femminile Inghilterra-Stati Uniti all’8.9% : The Resident - Emily VanCamp Su Rai1 The Resident hanno conquistato 2.281.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale 5 Rosy Abate – La Serie ha raccolto davanti al video 1.856.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai 2 la semifinale del Campionato Mondiale Femminile Francia 2019 Inghilterra-Stati Uniti ha interessato 1.720.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Italia 1 Transformers 3 ha catturato l’attenzione di ...

gli Stati Uniti giocheranno la finale dei Mondiali di calcio femminili : La nazionale femminile statunitense ha battuto 2-1 l’Inghilterra nella prima semifinale dei Mondiali di calcio e si è qualificata alla finale in programma domenica 7 luglio al Parc OL di Lione. Tutti i gol della semifinale sono Stati segnati nel

gli Stati Uniti d’America si preparano a un 4 luglio “memorabile” : a Washington 8 ore di celebrazioni : Banda musicale, cavalli, palloni giganti, ma anche la novita’ dei carri armati e il saluto all’America del presidente, nel giorno del 243 compleanno degli Stati Uniti, una delle feste piu’ amate dagli americani che dedicano questa giornata al barbecue tra amici in attesa dello spettacolo finale dei fuochi d’artificio. Washington Dc si prepara alle celebrazioni dell’Independence Day in un 4 luglio che preannuncia ...

Gossip Uomini e Donne : la Cavaglià e Raselli avvistati su un'auto identica : Il Gossip di Uomini e Donne continua ad occuparsi di Giulia Cavaglià e delle conseguenze della sua rottura con Manuel Galiano. La coppia, nata nelle ultime fasi della stagione 2018-19 del Trono Classico, si è ufficialmente lasciata qualche giorno fa dopo alcuni giorni di smentite e segnalazioni: lui, in vacanza ad Ibiza, avrebbe baciato una ragazza immortalata nel video di un'amica, Giulia non avrebbe affatto gradito quanto accaduto, pur ...

Sony cambia i PlayStation Plus di luglio 2019 : sostituito PES 2019 tra i giochi gratis : La delusione dopo l'annuncio ufficiale dei PlayStation Plus di luglio 2019 era papabile. Quella di tutti i possessori di una PlayStation 4 - ed in particolare abbonati al servizio PlayStation Plus, per l'appunto -, che hanno visto Sony pronta a regalare, da oggi, giorno due del mese, una manciata di titoli davvero deludenti. Nella sua Instant Game Collection, il colosso giapponese del gaming ha infatti scelto di inserire PES 2019, ultima ...

L'Iran sfida gli Stati Uniti e l'Unione Europea : superati i limiti di arricchimento uranio : L'Iran sfida gli Stati Uniti ed il mondo: superati i limiti dell'arricchimento dell'uranio previsti dell'accordo sul nucleare del 2015. "Stanno giocando con il fuoco", afferma il Presidente americano. La sfida delL'Iran A lanciare la sfida è stata proprio Teheran. Già da qualche settimana, infatti, il governo iraniano aveva manifestato l'intenzione di superare la soglia del quantitativo di uranio arricchito imposta dagli accordi multilaterali ...

La truffa delle false onlus di accoglienza dei migranti : undici arrestati a Lodi Live : Le quattro organizzazioni avrebbero utilizzato falsi documenti per partecipare ai bandi pubblici. In questo modo avrebbero incassato profitti illeciti per circa 7 milioni di euro: Le accuse: associazione per delinquere, truffa allo Stato e autoriciclaggio

La truffa delle false onlus di accoglienza dei migranti : undici arrestati a Lodi : Le accuse sono di associazione per delinquere, truffa allo Stato e autoriciclaggio. La gestione economica illecita avrebbe procurato profitti per milioni di euro

Hockey pista - Mondiali U19 : l’Italia chiude il girone travolgendo gli Stati Uniti. Ai quarti ci sarà il Cile : Finisce con una goleada straordinaria la fase a gironi dell’Italia ai Mondiali di Hockey pista Under 2019. Gli azzurrini infatti nell’ultima partita del girone A, dopo aver perso all’esordio col Portogallo (2-1) e aver piegato la Colombia (5-2), si sono imposti addirittura 14-1 sugli USA ipotecando il secondo posto nel proprio raggruppamento alle spalle dei lusitani. Nella larghissima affermazione conseguita contro gli ...