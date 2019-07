La campagna europea di Salvini parte in salita

huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019) “Così non va bene”, a Bruxelles “comandano sempre gli stessi”, ”è la prova del non rispetto del voto democratico” e anche “i Cinque Stelle sono sempre i soliti”. Matteosi sfoga con i suoi. Se il M5s ‘festeggia’ per l’elezione di Fabio Massimo Castaldo alla vicepresidenza dell’Europarlamento, se Giuseppe Conte è soddisfatto per l’approvazione del ‘pacchetto nomine Ue’ nell’ultimo Consiglio europeo di mercoledì a Bruxelles, se persino l’alleato ungherese di, Viktor Orban, canta vittoria per la nomina di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue, il vicepremier leghista non ha nulla da festeggiare. Ladiin: deve ancora sfondare il muro che a Bruxelles hanno eretto contro i leghisti e i ...

