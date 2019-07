Emily Ratajkowski si spoglia in piscina! Lo slip disegnato dal sole

(Di giovedì 4 luglio 2019) A 14 anni il suo primo contratto con la Ford Models. Oggi, che di anni ne ha 28, è una delle super top model più richieste dai brand internazionali. E anche tra le più seguite sui social, ammirate dagli uomini e invidiata dalle donne. Il suo nome è. Londinese naturalizzata americana, ha oltre 23 milioni di followers su Instagram ma, soprattutto, un fisico mozzafiato e curve esplosive che mette in mostra 365 giorni l’anno.non conosce stagione. Inverno o estate che sia – merito anche dei numerosi viaggi intorno al mondo -, lei è praticamente sempre in bikini. O in intimo, o in Senza veli o comunque super sexy con pochi lembi di stoffa addosso.Ed ecco qua uno scatto che in breve tempo ha raccolto oltre 2 milioni di like. Un primissimo piano del corpo nudo di. Girata di spalle, lamostra parte del seno ma soprattutto il lato B. Nessun vestito, nessuna mutandina. Ma anche lei sfoggia la tintarella e sembra che abbia un perizomatanto è marcato...