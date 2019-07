Gossip Uomini e donne | Noel annuncia la rottura con Alessandro | ' Non mi è stato vicino'

Gossip Uomini e donne - Giulia chiarisce con i fan : 'Non era la macchina di Raselli' : Giulia Cavaglià è intervenuta su Instagram per smentire le voci riguardanti un suo avvicinamento a Giulio Raselli. Dopo la rottura con Manuel Galiano, ufficializzata solo qualche giorno fa, i movimenti dell'ex tronista sono stati monitorati dai fan che hanno notato una strana somiglianza tra l'auto in cui si trovava lei e quella del suo ex corteggiatore. A questo punto, non è stato difficile giungere a veloci conclusioni, ipotizzando che la ...

Uomini e Donne - il Gossip su Giulia e Giulio Raselli : parla la Cavaglia : Uomini e Donne, scoppia il gossip su Giulia Cavaglia e Giulio Raselli: l’ex tronista rompe il silenzio e racconta la verità Nelle scorse ore è circolato un curioso gossip attorno a Giulia Cavaglia e Giulio Raselli di Uomini e Donne. Qualcuno ha infatti sussurrato che i due, dopo che la love story tra l’ex tronista […] L'articolo Uomini e Donne, il gossip su Giulia e Giulio Raselli: parla la Cavaglia proviene da gossip e Tv.

Gossip Uomini e donne - amore a gonfie vele per Teresa e Andrea : 'Andremo a convivere' : Le coppie nate nella prima parte della stagione 2018-19 di Uomini e donne continuano ad essere felici e innamorate, a differenza di quanto accaduto dopo le scelte avvenute a maggio. Tra coloro che esprimono spesso il proprio amore ci sono senza dubbio Teresa Langella e Andrea Dal Corso, i quali continuano a frequentarsi stabilmente nonostante un inizio abbastanza complicato del loro rapporto. Prima era arrivato il 'no' di lui in occasione della ...

Gossip Uomini e Donne : la Cavaglià e Raselli avvistati su un'auto identica : Il Gossip di Uomini e Donne continua ad occuparsi di Giulia Cavaglià e delle conseguenze della sua rottura con Manuel Galiano. La coppia, nata nelle ultime fasi della stagione 2018-19 del Trono Classico, si è ufficialmente lasciata qualche giorno fa dopo alcuni giorni di smentite e segnalazioni: lui, in vacanza ad Ibiza, avrebbe baciato una ragazza immortalata nel video di un'amica, Giulia non avrebbe affatto gradito quanto accaduto, pur ...

Gossip Uomini e Donne - Angela : la sorella fa una gaffe. E’ polemica : Angela Nasti di Uomini e Donne, la sorella choc: “Non bevo acqua!” Angela Nasti, in questi ultimi giorni, è stata molto criticata per aver deciso di lasciare Alessio Campoli dopo pochissimi giorni dalla scelta di Uomini e Donne. Ma oggi a far molto discutere non è stata quest’ultima, bensì sua sorella, la quale ha fatto una clamorosa dichiarazione che ha creato in pochissimi minuti un incredibile putiferio mediatico. Cosa ha ...

Gossip Uomini e Donne : Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi lanciano frecciatine a Giulia : Il Gossip di Uomini e Donne continua a occuparsi della rottura avvenuta tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano a un mese dalla scelta. Dopo un inizio abbastanza promettente, lui è partito per Ibiza insieme ad alcuni amici e le voci di un possibile tradimento hanno cominciato a rimbalzare in rete a causa di un video nel quale lui sembrava baciare una ragazza (anche se i volti di entrambi non sono ben chiari). Dai rumors alla rottura il passo è ...

Gossip Uomini e Donne : Pamela Barretta svela un retroscena su Stefano : Pamela Barretta di Uomini e Donne torna a criticare Stefano: “Mi vuole mettere tutti contro!” Pamela Barretta ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine. E in questa occasione la dama del Trono Over di Uomini e Donne è tornata a parlare del suo ex Stefano Torrese, non andandoci affatto giù leggera. Cosa ha detto? Ha svelato un retroscena sul cavaliere che se fosse vero avrebbe ...

Gossip Uomini e donne - Cavaglià tradita? Raselli : 'Penso sia un momento complicato' : L'argomento del momento tra i fan di Uomini e donne è senza dubbio la possibile crisi in atto tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. Da quando quest'ultimo è partito per Ibiza insieme ad alcuni amici, le voci di tradimento hanno cominciato a rimbalzare sui social network a partire dal profilo di Deianira Marzano, prontamente smentite dal diretto interessato. L'ex corteggiatore, infatti, è intervenuto su Instagram per smontare la tesi del bacio ...

Gossip Uomini e o donne : la rottura di Ida e Riccardo è definitiva ma senza rancore : Il dating show Uomini e donne è in vacanza da circa un mese ma i telespettatori possono comunque restare informati sulle sorti dei suoi protagonisti grazie ai social network o alla rivista ufficiale dedicata al programma. Nell'ultimo numero di "Uomini e donne Magazine", Ida Platano ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato del suo rapporto con Riccardo Guarnieri dopo l'ultima puntata trasmessa su Canale 5. In tale circostanza il ...

Gossip Uomini e Donne : Manuel Galiano sconsolato al ritorno da Ibiza - Giulia in silenzio : È passato meno di un mese dalla scelta di Giulia Cavaglià al Trono Classico di Uomini e Donne, ma le voci di crisi per lei e Manuel Galiano continuano a rimbalzare tra gli appassionati del programma. Dal giorno in cui l'ex corteggiatore è partito per Ibiza in compagnia di alcuni amici non c'è stata pace per la coppia, i cui movimenti continuano ad essere monitorati sui social network. E proprio un video di un amico di Manuel ha fatto nascere il ...

Gossip Uomini e Donne : Riccardo Guarnieri felice al mare. FOTO : Riccardo Guarnieri in vacanza al mare dopo Uomini e Donne: è ancora single? Mare cristallino, sottofondo musicale e fisico scultoreo. Sono questi i tre ingredienti della Instagram Stories di Riccardo Guarnieri. L’ex di Ida Platano si sta concedendo il meritato relax estivo dopo un anno di lavoro, segnato anche da alti e bassi a livello sentimentale. La rottura con Ida Platano lo scorso autunno è stata seguita infatti da una serie di ...

Gossip Uomini e Donne : Giulia Cavaglià tradita da Manuel? Parla lei : Giulia Cavaglià di Uomini e Donne rompe il silenzio dopo la segnalazione su Manuel Sicuramente questa giornata non è stata delle più semplici per Giulia Cavaglià. Il motivo? E’ arrivata una segnalazione su Manuel Galiano. Difatti pare che quest’ultimo, in vacanza a Ibizia con gli amici, sia stato sorpreso a baciare una ragazza. Una segnalazione che ha ovviamente creato un incredibile caos mediatico. E dopo tanto Parlare di tutta ...

Uomini e Donne Gossip : arriva una segnalazione su Manuel Galiano : Manuel Galiano di Uomini e Donne nei guai? La segnalazione Poco fa è arrivata una segnalazione su Manuel Galiano che ha creato un incredibile putiferio mediatico. Di cosa si tratta? La popolare influencer Deianira Marzano, giusto poco fa, ha dichiarato su instagram che on line girerebbe un video in cui Manuel Galiano sarebbe stato sorpreso con un’altra. In questa circostanza, come svelato sempre da Deianira, il fidanzato di Giulia Cavaglià ...

Gossip Uomini e Donne : Luca Daffrè abbracciato a Giorgia - amica di Cecilia Rodriguez : È passato poco meno di un mese dalla scelta di Angela Nasti a Uomini e Donne: se la storia tra la tronista e Alessio Campoli è finita nel giro di un paio di settimane, si è saputo poco sul ragazzo che ha rifiutato, Luca Daffrè. Come racconta il sito di Tabloit in queste ore, alcune sere fa il bel corteggiatore è stato paparazzato tra le braccia di una mora a Milano: i giornalisti di Gossip sostengono che la fortunata sia Giorgia Pacciariello, ...