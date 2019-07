Esercitazioni militari in zona Parco - il WWF Abruzzo dice NO : L'Aquila - La O.A. WWF Abruzzo Montano nella giornata odierna ha presentato le osservazioni in contrarietà alla Istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale proposta, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357, dell’8 settembre 1997, dal Comando Militare Esercito Abruzzo, relativa alle attività addestrative da svolgersi nell’abitato di L’Aquila, in località Collebrincioni, su una parte del Monte Stabiata, tra la frazione aquilana ...