Ema affitta la sede di Londra | la Ue risparmia mezzo miliardo di euro

Il Papa : "L'aborto? Non è mai lecito affittare un sicario per risolvere un problEma" : Roma. “A livello sociale il timore e l’ostilità nei confronti della disabilità inducono spesso alla scelta dell’aborto, configurandolo come pratica di ‘prevenzione’. Ma l’insegnamento della chiesa su questo punto è chiaro: la vita umana è sacra e inviolabile e l’utilizzo della diagnosi prenatale per