Caduto un ramo sul lungotevere | giù da 12 metri | 7 in ospedale tra cui un neonato

Un ramo è Caduto sulla movida del lungotevere e ha ferito 8 persone : Sono 8 in totale le persone rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave, a causa del ramo che si è staccato ieri sera intorno alle 22,30 da un albero ed è caduto sulla banchina del Tevere, all'altezza di Ponte Sisto, nel quartiere di Trastevere, dove sono in corso iniziative dell'estate romana. Tra i feriti due minori, trasportati in codice giallo al Bambino Gesù. In ospedale, sempre in codice giallo, anche la loro mamma. Insieme ...