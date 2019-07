«When They see us» da record : è la serie più vista su Netflix al debutto : When they See UsWhen they See UsWhen they See UsWhen they See UsWhen they See UsWhen they See UsWhen they See UsWhen they See UsWhen they See UsWhen they See UsAd annunciarlo è la stessa Netflix sul suo profilo Twitter: da quando ha debuttato sulla piattaforma il 31 maggio, When they see us è la serie più vista tra tutte quelle disponibili nel catalogo. I quattro episodi diretti da Ava DuVernay e incentrati sulla storia vera dei Cinque di ...

Chernobyl e When They See Us - il successo delle miniserie d'autore su fatti di cronaca : Cable e piattaforme di streaming hanno sempre di più cambiato il modo in cui si guarda alla stagionalità delle serie tv. Fino a pochi anni fa esisteva un periodo dell'anno per lo più privo di serie e che corrispondeva all'estate, ormai la produzione va avanti a ciclo continuo e non ci si può mai distrarsi senza evitare di lasciarsi sfuggire un piccolo/grande capolavoro.Anche il pubblico si sta adeguando.prosegui la letturaChernobyl e When ...

«When They see us» : la violenza e il razzismo che fanno male : When they See UsWhen they See UsWhen they See UsWhen they See UsWhen they See UsWhen they See UsWhen they See UsWhen they See UsWhen they See UsWhen they See UsPassavano di lì quella sera fredda a Central Park, fra la 103esima Strada e East Broadway. Mentre Trisha Meili, ventotto anni, vicepresidente del dipartimento di finanza aziendale della Wall Street Salomon Brothers, era a terra priva di sensi, in stato di ipotermia e con segni di violenza ...

When They See Us : trama - cast e anticipazioni della serie tv : When They See Us: trama, cast e anticipazioni della serie tv When They see us è la nuova serie – che è possibile vedere su Netflix – della regista Ava DuVernay. Porprio quest’ultima è stata la regista di Selma – La strada per la libertà, film in cui vengono raccontate alcune delle battaglie di Martin Luther King e in particolare le vicende della cittadina di Selma. Anche con questa nuova serie la DuVernay si accinge a ...

When They See Us su Netflix è il ritratto impietoso delle ingiustizie razziali che deturpano la società americana (recensione) : Era prevedibile che guardare When They See Us su Netflix avrebbe scatenato sentimenti conflittuali, ma non altrettanto semplice immaginarne il devastante impatto emotivo. Perché la miniserie ideata, scritta, prodotta e diretta da Ava DuVernay non è la semplice rivisitazione di un clamoroso errore giudiziario, quanto piuttosto lo straziante ritratto dei suoi effetti su cinque giovani innocenti. When They See Us ripercorre la tragica vicenda ...

When They See Us - la miniserie che è una ferita lancinante sul razzismo : http://www.youtube.com/watch?v=u3F9n_smGWY Nel suo saggio Viaggi sentimentali (compreso nella raccolta Nel paese del Re pescatore, Il Saggiatore), la scrittrice Joan Didion parla delle conseguenze anche simboliche del cosiddetto caso dei Central Park Five, cinque ragazzi di colore ingiustamente accusati di aver stuprato e lasciato in fin di vita una jogger nel parco nella notte del 19 aprile 1989: “Una di queste [visioni] dipingeva una ...