romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2019)DEL 03 LUGLIOORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAIL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRAFIUMICINO E VIA DEL MARE; CIRCONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON TRAFFICO RALLENTATO A PARTIRE DALLA TOGLIATTI FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; SITUAZIONE ANALOGA SULLAFIUMICINO TRA VIALE ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR; SEMPRE IN ENTRATA VERSOPERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; LAVORI IN CORSO ANCHE SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE MOBILE SEGNALIAMO CODE A PARTIRE DA CASTEL DI DECIMA FINO A MONTE D’ORO ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - MauLazio29 : @DmitryEvic @giovanniproto67 Purtroppo non è solo ROMA in queste condizioni. In ogni città italiana trovi lavori in… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 08:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #03-07-2019 -