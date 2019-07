Sea Watch | Carola Rackete e un futuro già scritto Senaldi | Dove ci ritroveremo la

Le Ong cavalcano la sentenza "Agiremo come la Sea Watch" : Chiara Sarra Da Mediterranea a Open Arms, le Ong sono pronte a sfruttare la decisione del gip su Carola per forzare i futuri blocchi La rimessa in libertà di Carola Rackete rischia di creare un precedente. E di invogliare le altre Ong a riprendere il mare e a forzare il blocco che dovesse essere imposto in caso vogliano entrare in acque italiane dopo aver preso a bordo i migranti nel Mediterraneo. "Agiremo ancora come ha fatto la ...

Che cosa non torna nello "speronamento" della Sea Watch. Parla De Falco : A margine della conferenza organizzata dai rappresentanti delle ong nella sala stampa estera a Roma dopo la scarcerazione di Carola Rackete, il comandante Gregorio De Falco – senatore del gruppo misto – fa il punto sulla questione del supposto speronamento di un’imbarcazione della Guardia di Finanza

Le Ong sfidano il ministro dell'Interno : "Faremo come la Sea Watch" : Montecitorio off limits per le Organizzazioni non governative. A loro non è stato permesso di parlare davanti alla commissione Affari costituzionali della Camera, ma nonostante questo le associazione proseguono la battaglia, e nella sala della Stampa estera mostrano tutta loro determinazione: “Agiremo ancora come ha fatto la Sea Watch, seguendo la legge del mare”. Il giorno dopo la sentenza del Gip, che non ha convalidato ...

Sea Watch - da fonti della Gdf rabbia verso Carola : «Abbiamo rischiato la vita e lei passa per eroina» : A pochi giorni dall'epilogo della vicenda Sea Watch, e qualche ora dopo la mancata convalida dell'arresto di Carola Rackete, comandante della nave approdata al porto...

Sea Watch - Carola "vuole andare in Australia dagli albatros". La Linardi scherza e Salvini replica : "Pago io" : Dopo la sua liberazione, Carola Rackete trova la forza di scherzare: "Mi ha chiesto se era il caso di migrare in Australia ad occuparsi di albatros", ha rivelato in conferenza stampa Giorgia Linardi, portavoce italiana della ong tedesca Sea Watch. La capitana "è stata in totale isolamento, non si è

Effetto Sea Watch : Lega al 37 - 5% Carola regala 500mila voti a Salvini : Matteo Salvini sarà pure furioso per la scarcerazione di Carola Rackete ma sicuramente ha ottimi motivi per festeggiare. Secondo l'ultimo sondaggio realizzato pochi giorni fa dall'istituto Eumetra di Renato Mannheimer, e diffuso da Affaritaliani.it, il caso della Sea Watch ha... Segui su affaritaliani.it

Sea Watch - Carola Rackete e l'ira del finanziere : "Lei eroina - noi delinquenti. Così non si può andare avanti" : "Il mondo al contrario. Chi viola la legge diventa un'eroina e chi ha difeso la patria tra un po' passa per delinquente. Sono molto amareggiato". Uno dei finanzieri in servizio a Lampedusa commenta Così la decisione del Gip di Agrigento di non convalidare l'arresto della capitana Carola Rackete, che

Equipaggio Sea Watch : "Siamo felici - presto riabbracceremo Carola" : Licata (Agrigento), 3 lug. (AdnKronos) - (dall'inviata Elvira Terranova)- "Siamo molto felici, dopo tanti giorni difficili e pieni di angoscia, finalmente, tiriamo un sospiro di sollievo. Adesso non vediamo l'ora di riabbracciare la nostra capitana Carola". Sono le quattro del pomeriggio e al porto

Sea Watch - Fratoianni vs Salvini : “Si vergogni”. E alla Lega : “Rosicate”. Dal ministro baci ironici : bagarre alla Camera : Scontro in Aula durante il question timetra il deputato di Sinistra italiana-LeU, Nicola Fratoianni, e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sul caso Sea Watch. “Ieri l’ho visto livido in volto”, ha iniziato in modo provocatorio il deputato, chiedendo sia perché, nonostante la Libia non sia considerata un porto sicuro, non avesse autorizzato lo sbarco, sia chi avesse “ordinato alla motovedetta di frapporsi la ...

Sea Watch - Carola è ancora in Italia | Pm frena su espulsione : La capitana non potrà ancora tornare a casa: la procura ha negato il nullaosta per l'espulsione per esigenze di giustizia.

Sea Watch : “Salvini non ha il diritto di chiamarci vicescafisti - difenda Carola dagli insulti sessisti” : In conferenza stampa Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch, dà conto delle condizioni della comandante Carola Rackete: "Carola è in Italia, ma non è detto che ci resti nei prossimi giorni. Per lei abbiamo dovuto fare un piano di evacuazione per proteggerla dalla stampa, non per nasconderla, ma per consentirle di avere del tempo per risposare e per preparare la sua deposizione del 9 luglio".Continua a leggere