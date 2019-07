Rifiuti per strada fino a Natale | Raggi evoca la crisi pilotata

Ambiente : raccolte 24mila tonnellate di Rifiuti elettronici - Ecolight lancia la sfida per gli obiettivi europei : Quasi 24 mila tonnellate di rifiuti elettronici gestiti con un tasso di recupero superiore al 97% e un impegno nell’Uno contro Uno che è valso 300 tonnellate nel 2018. Sono questi i principali dati contenuti nel Rapporto sociale di Ecolight, consorzio nazionale no profit impegnato da dieci anni nella gestione dei RAEE, delle pile e degli accumulatori esausti. Punto di riferimento per quasi 1.800 aziende, Ecolight l’anno scorso ha confermato i ...

Rifiuti Roma - faccia a faccia Costa-Raggi. Ministro Ambiente : “Regione si adoperi - valutiamo impianti fuori dal Lazio” : Incontro tra Sergio Costa e Virginia Raggi sul tema dei Rifiuti a Roma, dopo la lettera inviata dal Dipartimento dell’Ambiente dell’amministrazione capitolina al ministero guidato dall’ex generale dei carabinieri. “Un incontro proficuo”, lo ha definito Costa in una nota spiegando che durante il faccia a faccia è stato “delineato un piano d’azione in vari step, che potrà consentire di affrontare la situazione ...

Rifiuti a Roma - Ama al lavoro per tamponare emergenza. Compattatori all’opera in diverse zone della capitale : “L’Ama è impegnata con i suoi vertici e le sue maestranze per superare nel più breve tempo possibile l’attuale situazione complessa ed evitare possibili emergenze”. Lo dichiara l’ad di Ama Massimo Ranieri. L’attuale situazione, spiega Ranieri, riguarda “la raccolta dei Rifiuti e deriva dal gap fra il fabbisogno per i materiali indifferenziati prodotti dalla città di Roma e i conferimenti ridotti da ...

Le trattative per le nomine Ue e il solito problema Rifiuti a Roma : I brexiteers abroad tanto allegri non possono essere ma una cafonata come le spalle voltate durante l'Inno alla Gioia che è anche l'inno europeo non si era mai vista né qualcuno l'aveva mai concepita neanche nelle peggiori contingenze politiche. Vabbè, i tedeschi ci scherzano su. Intanto si deci

Rifiuti Roma : irruzione di tre persone nella sede dell'Ama - insulti agli operatori : irruzione di tre persone, uno dei quali con il casco da motociclista, nella sede di Trastevere dell'Ama, la municipalizzata dei Rifiuti di Roma. Lo riferisce la Presidente di Ama, Luisa Melara, che ha chiamato al telefono staff e operai in servizio per esprimere "solidarietà e un ringraziamento particolare, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, per aver gestito con responsabilità, professionalità e attaccamento all'Azienda ...

Zannola : crisi Rifiuti creata a tavolino? Raggi e 5S si vergognino per questa insinuazione : Roma – “Il sindaco Raggi ed il M5S devono provare vergogna per l’ennesimo scaricabarile e per l’insinuazione che la crisi dei rifiuti nella Capitale, che governano in maniera immeritata ormai da tre anni, sia ‘costruita a tavolino’. Niente di piu’ falso, come si rendono conto ogni giorno i romani. Il principale responsabile del collasso dei servizi pubblici nella Capitale, dalla gestione dei rifiuti ai ...

Emergenza Rifiuti : “L’immondizia invade Roma - Reggio Calabria - Cagliari e Napoli - è allarme per la salute” : “Dilaga nel Paese l’Emergenza rifiuti che, con il caldo, assume sempre più i caratteri anche di un’Emergenza sanitaria. Non solo la Capitale, ma Reggio Calabria, Cagliari, la periferia di Napoli (solo per citarne alcuni): i cumuli di immondizia invadono marciapiedi e carreggiate, ma soprattutto emanano esalazioni maleodoranti e generano proliferazioni batteriche capaci di danneggiare la salute fisica e psichica dei cittadini. Il disagio ...

I pescatori greci pagati per raccogliere i Rifiuti catturati dal mare per il riciclaggio : Il problema “inquinamento” sfugge sempre più di mano. I nostri mari sono pieni di plastica, plastica che sta profondamente modificando un ecosistema molto precario. Per aiutare a pulire i mari della grecia, ai pescatori vengono pagati 200 euro al mese per riciclare i rifiuti dalle loro reti. Sempre più plastica e lattine vengono estratte dalle acque e dai pesci. Una nuova compagnia greca chiamata Enaleia ha il sostegno di donatori ...

A Casoria - in provincia di Napoli - un camion dei Rifiuti è precipitato in una voragine che si è aperta in mezzo alla strada : A Casoria, in provincia di Napoli, un camion dei rifiuti è precipitato in una voragine che si è aperta in mezzo alla strada in largo San Mauro. L’incidente è stato lunedì mattina intorno alle 6: il buco che si è

Tari - la batosta è sui Rifiuti : la tassa aumenta (ma non per tutti) : Secondo uno studio effettuato dal Servizio Politiche Territoriali della Uil, nell'ultimo anno la tassa sui rifiuti è...

A Roma c'è un reale rischio sanitario per il collasso della raccolta Rifiuti? : Se adesso Roma stia rischiando un'epidemia a causa della crisi dei rifiuti se lo chiedeva due giorni fa Amélie Bruers, la giornalista che ha pubblicato un dettagliato articolo-denuncia sul sito della Rtbf, la tv nazionale belga. Una domanda che in queste ore sta ormai facendo il giro del mondo e passa di bocca in bocca tra i tanti turisti stranieri che affollano la capitale, esterrefatti per il troppo caldo, l'odore nauseabondo che circola per ...

Frosinone - incendio in azienda di Rifiuti speciali : terminate le operazioni di spegnimento : Concluse a Frosinone le operazioni di spegnimento dell’incendio che ha interessato la Mecoris, azienda di rifiuti speciali, da domenica scorsa. L’attività è terminata nella serata di ieri, con lo smassamento del materiale incombusto all’interno del capannone. L'articolo Frosinone, incendio in azienda di rifiuti speciali: terminate le operazioni di spegnimento sembra essere il primo su Meteo Web.

Rifiuti : scongiurata emergenza a Bellolampo - discarica Palermo resta aperta : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - La discarica di Bellolampo non chiuderà. Il vertice di questo pomeriggio tra l'amministratore unico della Rap Giuseppe Norata, l’assessore comunale all’Ambiente Giusto Catania e i dirigenti aziendali e comunali, ha scongiurato l'emergenza Rifiuti nella discarica di Pal

Rifiuti : scongiurata emergenza a Bellolampo - discarica Palermo resta aperta (2) : (AdnKronos) - Tra le soluzioni individuate per superare le criticità, l’acquisizione di ulteriori attrezzature che potranno implementare l’attività dell’impianto e sopperire al notevole aumento dei quantitativi di Rifiuti conferiti dalla provincia e "superiori a quelli concordati nei tavoli con la R