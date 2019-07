Procedura Ue | la catastrofe annunciata ripetutamente dai grandi giornali non è arrivata

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) “L’Ue gela l’Italia, Manovra bis da 18 miliardi”. E ancora: “La Commissione vede la fine del governo”. La resa dei conti sul debito italiano sembrava ineluttabile. E invece lad’infrazione dell’Europa contro l’Italia non la vedeva il governo, non la vedeva il presidente Mattarella pochi giorni fa. E soprattutto, definitivamente, non la vede nemmeno la Commissione Ue, che infatti ha deciso di non avviare alcuna. Smentite tutte le previsioni deiche nelle ultime settimane hanno dedicato moltissimo spazio al tema dando lacome certa (nella gallery qui sopra una rassegna dei titoli di giugno), il tutto mentre il premier Conte a fine maggio sosteneva che “l’economia non arranca” e che il negoziato con la Ue avrebbe aperto spiragli. Già il 4 maggio Repubblica avvertiva: “Pil in calo e ...

