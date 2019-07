Oroscopo 4 luglio | Vergine in recupero | complicazioni per Scorpione

Oroscopo settimana dall'8 al 14 luglio : opportunità per Leone - Bilancia passionale : Le previsioni degli astri della settimana da lunedì 8 a domenica 14 vedono l'Acquario emozionato per alcune novità in arrivo, mentre i Pesci saranno molto romantici. Da Ariete a Vergine Ariete: la sintonia con il partner non è delle migliori: nonostante cerchiate di mettercela tutta per creare un'intesa, non riuscite ad intendervi. Potreste risentire parecchio di questa situazione e pensare che sia il caso di chiudere la vostra relazione per ...

Oroscopo di Paolo Fox del weekend prossimo : previsioni 6-7 luglio : Paolo Fox Oroscopo: previsioni zodiacali del fine settimana (sabato 6 e domenica 7 luglio) Mancano pochi giorni alla conclusione della prima settimana del nuovo mese perciò, sfogliando le pagine del numero di DiPiù uscito in edicola sabato scorso, riportiamo in questo pezzo alcune indicazioni relative alle previsioni di Paolo Fox dell’Oroscopo del weekend 6 e 7 luglio 2019, per ciascuno dei 12 segni. Nella rivista sono disponibili le ...

L'Oroscopo del giorno 5 luglio - predizioni da Bilancia a Pesci : ok Sagittario e Capricorno : L'oroscopo del giorno 5 luglio mette in evidenza, oltre alla consueta classifica stelline quotidiana soprattutto le previsioni zodiacali sull'amore e sul lavoro relativamente ai soli simboli astrali appartenenti alla seconda metà zodiacale. Allora, pronti a scoprire cosa riserveranno le stelle a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Il prossimo venerdì si presume possa essere molto positivo per gli amici nativi in ...

Oroscopo 26 luglio : Ariete sereno - Pesci sottotono : Nella giornata di venerdì 26 luglio ci sarà una perdita consistente di “punti” a favore dei nativi del segno dei Pesci, “schiacciati” da un senso di malessere che dovranno necessariamente trattare, mentre il pianeta Marte potrebbe creare qualche dissapore all'interno della coppia dei nativi del segno del Leone. In rialzo l'Ariete, che avrà più distensione sul fronte degli affetti, e della Vergine, che sta godendosi appieno la perdita di stress ...

Oroscopo weekend 27 e 28 luglio : Bilancia debole - Vergine in amore : Nelle due giornate del weekend di sabato 27 e domenica 28 luglio per i nativi di vari segni zodiacali ci saranno ottime possibilità di fare viaggi, di scoprire qualcosa di nuovo e di approfondire ciò che già si conosce. Sarà il caso dei Pesci, dei Gemelli e del Capricorno, i quali si meritano tutte le distrazioni che vogliono. Sarà invece un weekend faticoso per il Leone e lo Scorpione, che avranno qualche intoppo pratico. L'Oroscopo del fine ...

Oroscopo domani di Paolo Fox : previsioni giovedì 4 luglio 2019 : Oroscopo segni di Terra 4 luglio: previsioni di domani di Paolo Fox Ci pensa Paolo Fox a svelare l’Oroscopo di domani, 4 luglio, partendo dalle sue previsioni dei segni di Terra (tratte dall’app Astri di Paolo Fox). TORO: sono piuttosto stanchi ed è per questo che l’astrologo consiglia di non strafare al lavoro, ma di prendere tutto con calma e filosofia. VERGINE: i mesi finali di quest’anno saranno decisamente più ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 4 luglio : Cancro romantico - Leone comunicativo : I simboli zodiacali nelL'oroscopo dell'amore per i single di giovedì sono alla ricerca di rapporti sentimentali profondi, poiché molto coinvolti emotivamente dall'influsso di Venere e Luna in Cancro. Così assetati di nuove storie, essi coglieranno al volo le opportunità stellari che solo le previsioni astrali segno per segno sanno elargire. Astri e oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: la vostra intuizione è buona per capire se ...

L'Oroscopo di domani 4 luglio : Pesci innamorato - Toro simpatico : La posizione astrologica di Venere nel domicilio del Cancro punta un riflettore sugli affetti ed esorta i segni zodiacali a vivere i sentimenti con maggiore profondità e slancio affettivo. In particolare i simboli baciati dall'amore saranno il Cancro, i Pesci, la Vergine, il Toro e lo Scorpione. Le sensazioni amorose degli altri segni zodiacali sono approfondite nelle previsioni astrologiche, così come la fortuna in ambito lavorativo viene ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 4 luglio : Capricorno dubbioso - Toro volitivo : L'entrata di Venere nel segno del Cancro apre uno scenario tutto nuovo e molto profondo per i sentimenti. Nella quarta casa astrologica l'amore punta sugli affetti familiari, ecco che le previsioni astrologiche seguenti punteranno un riflettore sulla serenità e il benessere relativo al focolare domestico. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì. L'oroscopo dell'amore Ariete: Venere passa in posizione di quadratura rispetto al ...

Oroscopo 4 luglio : per l'Ariete positive le scelte nel lavoro : Parte una nuova giornata per tutti e dodici i segni zodiacali, che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Toro vivere nuove opportunità nel lavoro, mentre per la Vergine storie amorose che vivranno una conferma. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo del 4 luglio 2019. Ariete: quella del 4 luglio sarà una giornata valida per il lavoro, il cielo sarà positivo e vi aiuterà nelle scelte che farete. Per quanto riguarda l'amore, sembra che ci ...

L’Oroscopo : oggi 3 luglio : le previsioni di Paolo Fox segno per segno : L’Oroscopo: oggi 3 luglio: le previsioni di Paolo Fox segno per segno Oroscopo Paolo Fox 3 luglio 2019: le previsioni dei segni zodiacali Oroscopo 3 luglio 2019: Ariete. Qualcosa detto in modo sbagliato può provocare confusione. Giovedì e venerdì si va verso un recupero fisico. Potrebbe essere una giornata interessante dal punto di vista sentimentale. Oroscopo 3 luglio 2019: Toro. Ti servono punti di riferimento stabili, qualcuno potrebbe ...

L'Oroscopo di domani giovedì 4 luglio - primi 6 segni : la Luna sposa il Leone - Ariete vola : L'oroscopo di domani giovedì 4 luglio 2019 è pronto a partire di gran carriera, ben disposto a mettere in chiaro chi potrà contare sull'aiuto delle stelle. Sul piatto della bilancia le previsioni zodiacali di questo giovedì: in analisi i settori della nostra quotidianità riguardanti l'amore ed il lavoro. Nel nostro caso le odierne 'indagini astrologiche' saranno senz'altro messe in relazione con i primi sei segni dello zodiaco. Dunque, focus ...

Oroscopo del mese di luglio : bel momento lavorativo per Cancro e Bilancia : Prosegue l'estate 2019. Scopriamo cosa prevedono gli astri e le stelle per tutti i segni zodiacali nel periodo di luglio. Di seguito, le stelle che riguardano il lavoro, l'amore e la salute dall'Ariete ai Pesci. Ariete: le prime settimane del mese non saranno particolarmente attive per il segno. Con Marte dalla vostra parte, vivrete comunque dei bei momenti, soprattutto a livello lavorativo. Non mancheranno nella parte centrale dei contrasti e ...