In autunno la Champions torna su Mediaset

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Dopo la parentesi Premium, la chamions Leaguesugli schermi. E' questo uno dei 'pezzi forti' della nuova offerta televisiva del 'Biscione' per la stagione 2019-2020, e ad annunciarlo ci ha pensato lo stesso amministratore delegato della societa', Pier Silvio Berlusconi: "dal prossimo anno la migliore partita della Coppa Campioni verra' trasmetta, 'free', da Canale 5", ha detto durante la presentazione dei palinsestia Santa Margherita Ligure, 'location' scelta per dimostrare la sua vicinanza, e quella dell'intera famiglia Berlusconi, a queste zone della riviera ligure duramente sferzate dalla mareggiata del 18 ottobre 2018. Inevitabili, pero', le domande sul contenzioso ancora aperto tra Sky, che ha i diritti televisivi per trasmettere la competizione calcistica piu' importante del continente, e la Rai, che reclama la possibilita' di ritrasmetterne un match. La ...

