In arrivo “Swim for smile 2019” | la traversata solidale dello Stretto di Messina

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Per il quarto anno consecutivo, Domenico Scopelliti, Vicepresidente Scientifico e chirurgo volontario della Fondazione OperationItalia Onlus, attraverserà lodia nuoto per parlare dell’importanza di una chirurgia sicura, tempestiva ed efficace nel trattamento delle malformazioni al volto, in particolare della labiopalatoschisi. Insieme a lui 29 tesserati FIN preparati atleticamente da Alessandro Terrin si cimenteranno nellache avrà luogo il 6 luglio alle ore 10.30. La prova sportiva diretta da Mimmo Pellegrino prenderà il via a Capo Peloro, sulla costa messinese; dopo un tragitto di circa 2 miglia, gli atleti arriveranno sulla costa calabrese. Il pre partenza di Swim fornel 2018 “Larappresenta – dichiara il Vicepresidente Scientifico Domenico Scopelliti e Direttore dell’UOC di Chirurgia maxillo-facciale ...