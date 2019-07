Figlio di uno sceicco degli Emirati trovato morto a Londra | “Festino a base di droga e

Uno picchia - l'altro tortura : padre e Figlio a processo : Valentina Dardari Ci sono voluti quattro anni per giungere alla discussione del processo che vede imputati i due uomini padre e figlio si troveranno insieme in un’aula del Tribunale di Monza. Uno con l’accusa di aver torturato il nipotino e l’altro per aver picchiato la moglie. Questa assurda vicenda è avvenuta a Monza. Come ha spiegato Il Giorno, tutto ha avuto inizio quando il bambino, che al momento dei fatti aveva 5 anni, era ...

Mamma a passeggio col Figlio sulla spiaggia si trova di fronte uno ‘sheepshead’ - il pesce dalla dentatura ‘umana’ [GALLERY] : Una Mamma a passeggio lungo la spiaggia con il suo bambino si è trovata di fronte ad un pesce che l’ha lasciata a bocca aperta, letteralmente. Si tratta di un esemplare ‘strano’ e particolare con una dentatura dall’aspetto quasi umano. Maleah Burrows, 31 anni, ha dichiarato di non aver mai visto nulla del genere. E’ accaduto lungo le rive dell’isola di St. Simon in Georgia, negli Stati Uniti. “Stavamo ...

Eutanasia - fine delle cure per Lambert : “è uno scandalo assoluto non hanno neppure potuto baciare loro Figlio” : Vicina ad un epilogo, la storia di Vincent Lambert infatti è iniziata – all’ospedale universitario di Reims in Francia – la procedura per mettere fine alle cure del paziente 42enne tetraplegico e da 10 anni risiede in stato vegetativo, diventato il simbolo del dibattito sull’Eutanasia. La notizia proviene da uno dei legali dei genitori di Lambert, i quali oggi dovevano presentare due ricorsi per bloccare la procedura medica. ...

Simonetta Martone : "Lanciai Belen - nessuno stilista voleva vestirla. La tv non mi manca - ora mi godo mio Figlio" : Vent’anni. Come il tempo passato dal momento in cui il nostro racconto si è interrotto, ma anche il titolo della seconda trasmissione che Simonetta Martone condusse sotto la guida di Michele Guardì. “Il programma ripercorreva la storia della televisione italiana – ricorda a TvBlog – facevo coppia con Andrea Roncato e indossavo meravigliosi vestiti originali appartenuti a Mina, Raffaella Carrà, Gina Lollobrigida e Silvana Mangano”.A pochi mesi ...

Storie Italiane - il Figlio di Pippo Baudo : “Nessuno screzio con mio padre” : Alex Baudo ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane: “Con mio padre Pippo ho un bel rapporto” Si è raccontato nel salotto di Storie Italiane nella puntata di oggi, mercoledì 15 maggio 2019, Alex, figlio di Pippo Baudo. Nella lunga chiacchierata con la padrona di casa Eleonora Daniele, Alex Baudo ha innanzitutto smentito le voci circolate più volte in passato, secondo le quali tra lui e Baudo ci sarebbero screzi e tensioni. Non è ...