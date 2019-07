Dramma in spiaggia! Il cadavere di 70enne galleggia tra i bagnanti

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Un uomo è annegato in Salento. L’uomo, a quanto si apprende dalle cronache locali, è stato vittima di un malore. La tragedia si è consumata sul versante ionico, a Santa Maria al bagno. La vittima è unoriginario di Galatone, Oreste Colopi, ma da tempo residente a Milano. Non è ancora chiara la dinamica di quanto successo mentre l’uomo si trovava nelle acque delle Quattro colonne. All’improvviso, mentre nuotava alcunihanno visto il suo corpore e hanno dato l’allarme. Nonostante l’intervento dei sanitari per l’uomo non c’è stato nulla da fare.Non è ancora chiaro se il corpo sia stato sequestrato dall’autorità giudiziaria o meno. Né come e quando si terranno i funerali. Quello che è certo è che si i tratta del terzo caso di morte in mare che si è verificato in pochi giorni nel Salento. Solo due giorni fa sempre un uomo di 70 anni anni era morto sulla spiaggia di uno stabilimento balneare del Lungomare Vittorio Emanuele II.Stando a quanto ricostruito fino a ora dai militari della Capitaneria di Porto, l’anziano è tornato a riva dopo una nuotata e ha dichiarato ai bagnini e alla moglie di non sentirsi bene. Ma una volta sulla spiaggia, poco dopo essersi seduto, l’uomo è morto. Inutili i seppur repentini tentativi di soccorrere il settantenne da parte del personale sanitario del 118. Per l’anziano, probabilmente colto da ictus o da infarto, non c’era più nulla da fare...

La Guardia Costiera invita la popolazione, soprattutto i più anziani, ad evitare di recarsi in spiaggia nelle ore più calde della giornata e ad attendere almeno tre ore dopo i pasti principali prima di tuffarsi in acqua. Sale poi il numero delle vittime causate dall’ondata di caldo che si è abbattuta in questi giorni sull’Italia. Un senzatetto, ex camionista di 57 anni, che aveva perso il lavoro ed era assistito dalla Caritas, è stato trovato senza vita, chiuso in automobile a Riese, in provincia di Treviso.Ed è in coma all’ospedale di Conegliano, un muratore rumeno di 44 anni di Ponte della Priula: stava lavorando in un cantiere, quando si è accasciato. La calura africana non ha dato scampo nemmeno a un operaio di Mozzecane, nel Veronese. Giorgio Barana aveva 77 anni, e stava lavorando in campagna quando ha perso i sensi. E ancora Maria Tupita, una donna di origine romena che faceva la badante per un’anziana signora del posto e che il giorno del decesso avrebbe compiuto 63 anni. È stata colpita da un arresto cardiaco e a nulla sono serviti i tentativi di rianimarla. La donna era a casa e mentre aspettava i suoi amici per una piccola festicciola è stata colta da un malore.