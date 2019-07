wired

(Di mercoledì 3 luglio 2019)(foto: Getty) Sono stati resi noti alcuni nomi dei canditati alle più alte cariche dell’Unione europea. In corsa per prendere, dal prossimo ottobre, il posto di Mario Draghi alla presidenza della Banca centrale europea (Bce), c’è la francese, attualmente alla guida del Fondo moneterio internazionale (Fmi).sarebbe laa ricoprire la carica più alta alla Bce. Il suo compito sarà quello di attuare la politica monetaria dell’eurozona e vigilare sulle banche. Avvocato ea essere nominata ministro dell’Economia in Francia nel governo presieduto da François Fillon tra il 2007 e il 2011, sotto la presidenza di Nicholas Sarkozy,per studio e poi per lavoro ha trascorso molti anni negli Stati Uniti, dove ha iniziato la sua carriera da avvocato nello studio legale Baker & McKenzie, di cui è ...

danielat1957 : RT @IlPrimatoN: Dal ruolo nella crisi greca ai tentativi di far accettare all'Italia l'intervento finanziario. Ecco chi è Christine Lagarde… - edubajo : RT @MarcoRizzoPC: PORTE GIREVOLI. Christine #Lagarde, già al vertice del FMI, responsabile delle politiche di austerità e del massacro soc… - MilanoCitExpo : Chi è Christine Lagarde, la prima donna che potrebbe guidare la Bce #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -