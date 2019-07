Che sia la volta buona? Facebook dichiara guerra ai post con “bufale” sulla salute

Sassoli candidato a presidenza Parlamento europeo : “Lavorerò perché il Parlamento sia rispettato” : “Lavorerò perché il Parlamento sia rispettato”. Così David Sassoli, candidato per i socialisti alla presidenza del Parlamento europeo, nel suo discorso in Aula prima della votazione. Parlamento europeo, Sassoli (Pd) favorito per la presidenza dell’assemblea: “Restituire fiducia tra cittadini e istituzioni” L'articolo Sassoli candidato a presidenza ...

Shonda Rhimes sul rinnovo di Grey's Anatomy : 'Surreale Che sia giunto alla stagione 16' : La stagione televisiva appena trascorsa si è rivelata una delle più fruttuose e ricche di record per la produttrice e sceneggiatrice Shonda Rhimes. In onda con ben quattro telefilm, la creatrice di Grey's Anatomy si è infatti confermata la punta di diamante della ABC e i recenti accordi con Netflix assicurano alla Rhimes un futuro di tutto rispetto anche sulla nota piattaforma streaming. Presente al Cannes Lions, la showrunner è stata ...

Anticipazioni un posto al sole al 12 luglio : Marina pensa Che l'uomo misterioso sia suo padre : Nei prossimi episodi di un posto al sole, si approfondirà la questione legata al misterioso uomo anziano che si sta aggirando da alcuni giorni nella villa di Marina. In seguito agli ultimi eventi, la Giordano deciderà di installare in casa un sistema di videosorveglianza e sarà proprio attraverso questi filmati, che Marina potrà vedere in volto il misterioso uomo. La Giordano avrà un sussulto nell'osservare il viso dell'anziano poiché (come ...

Alessia Scarso al concorso di Greenwich con Eclissi di Luna Che si specchia su Etna : Alessia Scarso, selezionata al prestigioso concorso “Astronomy Photographer of the year” di Greenwich con la foto dell'Eclissi di Luna su Etna

Sala : non possiamo prendercela con Raggi - colpe antiChe : Milano – “A volte a Roma il legame tra politica e manager delle partecipate scricchiola un po’, non dai tempi attuali, ma anche prima”. Interpellato sulla gestione critica dei rifiuti nella capitale, anche a paragone del capoluogo lombardo, risponde cosi’ Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine della presentazione oggi a Milano di “Genio e Impresa”, evento promosso da Assolombarda e Regione ...

Forza Italia - Mulè : “Scontri interni al partito? Siamo messi peggio del Pd - non abbiamo neanChe la capacità di far ridere” : “Scontri interni a Forza Italia? Assisto abbastanza basito a quello che accade. Dopo le nomine di Berlusconi è cominciata una guerra tra eserciti di Franceschiello“. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), Giorgio Mulé, deputato e portavoce di Forza Italia, commenta le lotte fratricide interne al suo partito, all’indomani della nomina dei due coordinatori nazionali, Mara ...

«Pretty Woman» : cosa (forse) ancora non sapete sulla commedia più «cult» Che ci sia : Pretty Woman, 20 curiosità del filmPretty Woman, 20 curiosità del filmPretty Woman, 20 curiosità del filmPretty Woman, 20 curiosità del filmPretty Woman, 20 curiosità del filmPretty Woman, 20 curiosità del filmPretty Woman, 20 curiosità del filmPretty Woman, 20 curiosità del filmPretty Woman, 20 curiosità del filmPretty Woman, 20 curiosità del filmPretty Woman, 20 curiosità del filmPretty Woman, 20 curiosità del filmPretty Woman, 20 curiosità ...

Troppe formiChe in corsia - sospeso (senza stipendio) l'ex direttore sanitario : l'ex direttore sanitario del San Giovanni Bosco di Napoli, l'ospedale di Napoli al centro dello scandalo formiche, Giuseppe Matarazzo, è sospeso temporaneamente senza stipendio insieme a un altro dipendente della struttura. Si è concluso così, con la firma del presidente del Collegio dei provvedimenti disciplinari, Ciarfera, uno dei primi atti compiuti dal commissario straordinario dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, che a febbraio ha ...

Chris Martin ha negato Che ci sia stato un bacio con Dua Lipa al Glastonbury Festival : Nel weekend, si era diffuso il gossip The post Chris Martin ha negato che ci sia stato un bacio con Dua Lipa al Glastonbury Festival appeared first on News Mtv Italia.

Panzironi - lo show del "messia delle diete" a Roma tra selfie e adepti : «Lo zucChero è il male» : «Siamo qui per essere testimoni di una giornata storica, un evento epocale». Qui, al Palaeur, tra ricottine, salumi, cornetti rigorosamente Life, ossia alla Panzironi il predicatore con i...

Borse europee oggi - chiusura borse asiatiChe : Andamento positivo per le principali borse asiatiche. Gli investitori festeggiano, sul breve periodo, la tregua nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina raggiunta nel G20 di Osaka. Va...

Ciclismo - a tutto Nibali : “il titolo italiano non mi è indifferente. Bettiol? Siamo amici - l’ho sfottuto perché…” : Il corridore siciliano si prepara alla sfida di oggi per il Tricolore, ultimo step prima del Tour de France Il Tour de France sullo sfondo, un appuntamento preparato al meglio a cui Vincenzo Nibali potrebbe approcciarsi con la maglia di campione italiano. Proprio oggi infatti lo Squalo dello Stretto tenterà l’assalto al tricolore, vinto due anni di fila nel 2014 e 2015. Massimo Paolone/LaPresse Non sarà facile, ma il siciliano ha ...

Domenico Modugno/ 'Volare' l'emblema della poesia musicata - TeCheteChetè - : Domenico Modugno sarà uno dei protagonisti della puntata di Techetechetè di oggi dedicata ai cantautori. Lui fu il primo a vincere a Sanremo

"Siamo tutti Carola - siamo tutti colpevoli". Viaggio nel mondo delle Ong Che resistono : L’arresto della “Capitana coraggiosa”, la nave della speranza sequestrata, l’odio che tracima sulla rete. Rabbia, indignazione, ma al tempo stesso, l’orgogliosa determinazione di chi sa di essere dalla parte giusta: quella della difesa dei più indifesi. E se vogliono imporre il “reato di solidarietà”, siamo tutti “colpevoli”.Viaggio di HuffPost tra le Ong schierate al fianco di ...