Antartide | il ghiaccio marino si scioglie sempre più in fretta e non sappiamo perché

(Di mercoledì 3 luglio 2019) La quantità diantartico, al Polo Sud, sta diminuendo drammaticamente. Trentacinque anni di aumento della sua massa (il trend di crescita è durato dal 1979 al 2014) sono stati spazzati via da tre anni di improvviso declino, e gli scienziati non sanno ancora spiegarsi il motivo per cui una tendenza durata decenni si sia improvvisamente ribaltata. Lo rivela una nuova analisi satellitare: tra il 2014 e il 2017 l’estensione delnell’emisfero australe ha subito diminuzioni annuali senza precedenti e adesso ha toccato il livello inferiore degli ultimi 40 anni. La riduzione del volume dei ghiacci è stata così ampia da superare quella nell’Artico, dove lo scioglimento è rapido. «È molto sorprendente», spiega Claire Parkinson del Goddard Space Flight Center della NASA, che ha condotto l’analisi e ne ha condiviso i risultati sulla rivista ...

