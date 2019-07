Windows 10 19H2 | disponibile la build 18362 10000

surface-phone

(Di martedì 2 luglio 2019) È da qualche oraal download un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utentiInsider nel ramo di distribuzione Slow: si tratta della. Annuncio10Oggi stiamo pubblicando laagli Insider nel canale Slow. Questo aggiornamento contiene delle modifiche “dietro le quinte” per gli OEM e niente di visibile per gli Insider. Stiamo utilizzando questo aggiornamento per testare il nostro processo e la pipeline di assistenza per la fornitura di questi aggiornamenti ai clienti. Gli aggiornamenti disaranno cumulativi e conterrano i miglioramenti di May 2019 Update. Ad esempio, la versione odierna include anche le stesse modifiche della.207. In futuro, questi aggiornamenti continueranno a contenere gli stessi miglioramenti e correzioni rilasciati per May 2019 Update oltre alle novità di ...

infoitscienza : Microsoft Windows 10, il grosso aggiornamento 19H2 di settembre sarà piuttosto contenuto - FPSREPORTER : Microsoft conferma: Windows 10 19H2 sarà come un Service Pack - cyberanimax : -