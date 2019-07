Usa - Inghilterra | la semifinale dei Mondiali Calcio femminile | dove vederla in TV e in

Campionato mondiale di calcio femminile 2019/ C'è la semifinale Inghilterra- Usa : Campionato mondiale di calcio femminile 2019 , la dedica alla semifinale Inghilterra-Usa , oggi di decide la prima finalista del mondiale in Francia

Usa-Inghilterra - Mondiali calcio femminile 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Stasera alle ore 21.00 andrà in scena a Lione (Francia) la prima semifinale dei Mondiali 2019 di calcio femminile tra USA e Inghilterra. Una vera e propria finale anticipata tra due squadre capaci di esprimere un gioco di alto livello nelle precedenti uscite. Le due selezioni arrivano all’appuntamento, dopo aver superato Spagna e Francia (Stati Uniti) e Camerun e Norvegia (Inghilterra). Le americane puntano chiaramente alla conferma dello ...