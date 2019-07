Star Trek Picard | primo trailer per la serie con Patrick Stewart

“In futuro diagnosi del melanoma come in Star Trek” : Il presente e il futuro della diagnosi del melanoma è uno dei temi al centro del 24° Congresso mondiale di dermatologia (Wcd2019) in corso a Milano. Giuseppe Argenziano, direttore della Clinica dermatologica dell’università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli, mette a confronto la classica dermoscopia, la nuova microscopia confocale e le prospettive che si aprono grazie all’intelligenza artificiale. Oggi è solo uno scenario, ma ...

Nasa - ricercatori dell'Ariziona scoprono simbolo somigliante a quello di Star Trek su Marte : Quella che arriva dalla Nasa, anzi precisamente da Marte, è una notizia che ha davvero dell'incredibile. Infatti, in una foto scattata dal Mars Reconnaisance Orbiter, il satellite che appunto orbita intorno al "Pianeta Rosso", si vede benissimo l'area delle ex dune: propri in questa zona gli agenti atmosferici, insieme alla lava, hanno scolpito la straordinaria figura. Si vede infatti una sorta di mezzaluna identica a quella che appare nella ...

Su Marte è comparso il logo della Flotta Stellare di Star Trek : Su Marte, nel Bacino Hellas, sono comparse alcune forme particolari che ricordano il logo della Flotta Stellare di Star Trek. Ovviamente si tratta solo di una simpatica coincidenza. Le immagini sono state scattate dal Mars Reconnaissance Orbiter, che è la sonda della NASA che sta analizzando il Pianeta Rosso per capire dove potremmo atterrare in futuro. Nello specifico ci troviamo su Hellas Planitia, o bacino Hellas, che è un grande cratere ...

5 cose da sapere sullo storico capitano Picard di Star Trek : Alla fine del 2019 arriverà anche da noi Star Trek: Picard, la nuova serie spin-off che ci immergerà nuovamente nell’universo della saga di fantascienza ormai culto e che di recente è stata rivitalizzata anche dall’altra serie Star Trek: Discovery. A idearla è lo stesso Alex Kurtzman, ma soprattutto a tornare a dare il proprio volto al mitico capitano dell’Enterprise è Patrick Stewart, l’attore dalla formazione ...

Star Trek : Picard - ecco il teaser della nuova serie tv : http://www.youtube.com/watch?v=uET7iC9XBsU “La fine è il nuovo inizio” è il messaggio ribadito nel primo teaser ufficiale di Star Trek: Picard, il nuovo spin-off derivato dalla serie tv di culto nel mondo della fantascienza. Nella nuova produzione il grande Patrick Stewart torna a vestire i panni dell’ammiraglio Jean-Luc Picard, divenuto celebre grazie alle sette stagioni della serie Star Trek: Next Generation. Come si vede in questa clip ...

Star Trek : PICARD - Ecco il primo teaser trailer e dettagli sulle uniformi! : A 25 anni dalla messa in onda di "All Good Things", finale di serie di STAR TREK: The Next Generation, CBS lancia la bomba e rilascia in rete il primissimo teaser trailer di STAR TREK: PICARD, che ci fa' capire non tanto, ma quanto basta per avere una certa idea di cosa aspettarci nella nuova serie. Avvertimento per i veri fan: è da pelle d'oca!STAR TREK: PICARD - Tutto quello che c'è da sapere sul ritorno di Jean-Luc PICARD!25 years ago today, ...

Star Trek : Picard – teaser trailer e poster della nuova serie televisiva : Amazon Prime Video concede un’anteprima dell’attesissimo ritorno di Jean-Luc Picard con il teaser trailer e la locandina della nuova serie originale Star Trek: Picard. Questa nuova serie legata al mondo di Star Trek vede Sir Patrick Stewart riprendere il suo iconico ruolo di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in “Star Trek: Next Generation”. La serie seguirà le vicende del popolare personaggio, nel prossimo ...

Star Trek : Picard - teaser e poster della la nuova serie di Amazon Prime Video : Star Trek: Picard, Amazon Prime Video rilascia il teaser della serie Star Trek: Picard, in arrivo prossimamente.Aggiornamento 23 maggio 2019: dopo aver annunciato l’accordo con CBS per la distribuzione nel mondo di Star Trek: Picard, Amazon Prime Video ha rilasciato il primo teaser della serie. Eccolo (ci sono i sottotitoli in italiano nel Video youtube, basta attivarli):Questo invece è il poster ufficiale:Articolo precedente del 13 maggio ...

Star Trek : PICARD - Tutto quello che c'è da sapere sul ritorno di Jean-Luc Picard! : Ne avevamo già parlato lo scorso anno, ma ora l'attesa inizia a crescere per il ritorno sullo schermo di Sir Patrick Stewart nel ruolo di Jean-Luc PICARD. Infatti nei giorni scorsi abbiamo appreso il titolo della serie, che sarà (ovviamente!) STAR TREK: PICARD, quasi a denotare un focus di prim'ordine su questo affascinante personaggio dell'universo di STAR TREK. Per attendere l'arrivo della prima stagione, previsto per la fine di quest'anno su ...

Su Amazon Prime Video la nuova serie di Star Trek dedicata Jean Luc Picard : Accordo tra la CBS, che produce la serie, e Amazon Prime Video che lo distribuirà nel resto del mondo: la nuova serie di Star Trek dedicata a Jean Luc Picard ossia il mitico capitano dell’Enterprise e interpretato da Sir Patrick Stewart in Italia sul sito per lo streaming del colosso della vendita online. Gli episodi saranno disponibili su Amazon Prime Video in oltre 200 Paesi e territori a 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti su ...