Sicurezza notturna | continuano i controlli interforze nel Centro cittadino

(Di martedì 2 luglio 2019) L'Aquila - Dopo quello svolto tra il 20 ed il 21 giugno, nella notte fra venerdì 28 e sabato 29 è stato effettuato nelstorico di L’Aquila un ulteriore servizio, con l’impiego coordinato di personale in uniforme e in abiti civili della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, finalizzato a prevenire e contrastare taluni fenomeni di degrado, disturbo ed esuberanza comportamentale che, nelle scorse settimane, hanno fatto registrare anche dei litigi per futili motivi tra giovanissimi frequentatori dei luoghi della “movida”, in alcuni casi passati alle vie di fatto, con momenti di apprensione per i residenti e gli altri frequentatori deled il susseguente intervento di pattuglie della Volante della Polizia e del Nucleo Radiomobile Carabinieri che hanno individuato e deferito all’Autorità ...

