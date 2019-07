Serie A | idea sorteggio in stile Premier per il calendario

Calciomercato - le notizie di oggi – Pazza idea Atalanta - tutti i nomi della Spal - il PSG guarda in Serie A : Pazza idea Atalanta – La Gazzetta dello Sport parla di un interesse per Guarin, ex centrocampista dell’Inter. Il colombiano si è proposto alla Dea e la società sta valutando. Allo Shangai Shenhua da 2016, Guarin guadagna tanto, ma l’ingaggio non sarebbe un problema, vista la voglia di tornare in Italia, a due passi dalla sua amata Milano. (L’ARTICOLO COMPLETO) tutti I nomi della Spal – Si preannuncia un’estate calda per i ...

«1994» : l’ultimo atto della Serie ideata da Stefano Accorsi : 1994: la serie1994: la serie1994: la serie1994: la serie1994: la serie1994: la serie1994: la serie1994: la serie1994: la serieSono passati quattro anni dall’uscita di 1992, la serie originale Sky dedicata alle vicende che hanno portato allo scoppio di Tangentopoli, spartiacque fra le Prima e la Seconda Repubblica. Storia che giunge al termine con 1994, terzo e ultimo capitolo della saga che riprende le avventure dei personaggi che si sono ...

La pessima idea alla base della nuova Serie di Gaten Matarazzo di Stranger Things per Netflix - Prank Encounters : Mentre si attende il debutto della terza stagione della serie cult dei fratelli Duffer, arriva la notizia di una nuova serie di Gaten Matarazzo di Stranger Things per Netflix: la baby star, attore e musicista noto ai più per il ruolo di Dustin nel thriller ambientato tra Hawkins e il Sottosopra, farà da produttore esecutivo per la piattaforma di streaming in uno spettacolo dal titolo Prank Encounters, la cui idea di fondo, però, lascia ...

Miccichè : «Interesse per idea produzione canale Lega Serie A». : «Vediamo con interesse l'idea di una produzione televisiva propria della Lega di Serie A». Così il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, rispondendo nel corso del panel 'AWords' a una domanda su una eventuale collaborazione futura con MediaPro nel mercato italiano. «MediaPro non è il diavolo, ma un soggetto giuridicamente valido che ha già conquistato buone fette di mercato del campionato ...