Schiaffi tra sorelle sull' aereo a Brindisi Il volo parte in ritardo di un' ora tra le

(Di martedì 2 luglio 2019) Lite etraa bordo dell’checon oltre un’ora ditra le proteste degli altri passeggeri. È accaduto nella giornata di ieri a, su un velidella compagnia RyanAir diretto ad Orio al Serio. A riportare i dettagli della vicenda è il Quotidiano di Puglia.Il decollo era previsto alle 12.45 ma è avvenuto soltanto alle ore 14 per via della litigio tra dueche, complici futili motivi, si sono letteralmente prese a. Il quotidiano pugliese riporta la testimonianza dei passeggeri che hanno assistito alla scena.“Eravamo in attesa del decollo quando abbiamo sentito due ragazze dapprima litigare e poi passare alle mani. Qualcuno di noi, al limite della pazienza per quello che stava accadendo, ha anche urlato ‘fuori’, ma solo per permettere che quel viaggio potesse finalmente iniziare. A ...

