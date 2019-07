Sarin | cos’è e sintomi del gas nervino mortale trovato in una busta recapitata a Facebook

Sarin : cos’è e come agisce il gas trovato in una busta recapitata a Facebook : Allarme sicurezza nel quartier generale di Facebook a Menlo Park: in una busta recapitata all'ufficio postale dell'azienda è stata identificata la presenza di Sarin, un pericoloso (e fatale) gas nervino. Cos'è, come agisce e quali sono i sintomi dell'avvenuto contatto con questo letale agente chimico.Continua a leggere