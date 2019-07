Parmitano promosso colonnello | 2 settimane al lancio di “Beyond”

ilfogliettone

(Di martedì 2 luglio 2019) Mancano meno di duealper l'astronauta dell'Esa, Lucafresco di promozione al grado didell'Aeronautica Militare. Pilota collaudatore in forza al Reparto sperimentale volo di Pratica di Mare, prima di diventare astronauta nel 2009,partirà il 20 luglio 2019 dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan sulla navetta Soyuz Ms-11 per la Stazione spaziale internaizonale. A lui l'Esa ha affidato "Beyond", la sua seconda missione di lunga durata sull'Iss dopo "Volare dell'Asi" nel 2013, durante la quale ilsarà anche il primo comandante italiano della base orbitante."La cosa che è cambiata di più negli ultimi 6 anni sono io. Arrivo a questa missione da veterano. La prima volta, da rookie, la mia intenzione era quella di apprendere il più possibile e vivere un'esperienza che fosse la più completa possibile. Possibilità che mi è stata ...

