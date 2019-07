Migranti,polemica tra Francia e Salvini

L'Italia "non è un Paese indegno", ma il comportamento del ministro dell'Internosulla questione"non è accettabile". Lo afferma in un' intervista la portavoce del governo francese Ndiyaye. Sull'accoglienza deil'Italia "non è stata all'altezza", aggiunge. Pronta la replica di: "Il mio comportamento sull'immigrazione è inaccettabile? Il governo francese la smetta d'insultare e apra i suoi porti. Gli italiani hanno già accolto e speso troppo.Prossimi barconi? A Marsiglia".(Di martedì 2 luglio 2019)