Mago Gabriel | morte di un comico eso-eterico

È morto il Mago Gabriel : addio al mito della Gialappa's Band - : Alessandro Zoppo Salvatore Gulisano (questo il suo vero nome) è scomparso all’età di 79 anni: era diventato famoso grazie a “Mai Dire TV” Il Mago Gabriel , memorabile personaggio della tv locale piemontese portato al successo dalla Gialappa’s Band durante il periodo di Mai Dire TV, è morto all’età di 79 anni. Palermitano d’origine, Salvatore Gulisano (questo il suo vero nome) era il protagonista di una trasmissione in onda su Rete 3 ...

