Lambert | i medici hanno deciso Interrompiamo i trattamenti

Vincent Lambert - il caso si riapre : corte di Cassazione di Parigi annulla la sentenza che vietò ai medici di staccare la spina : Il caso di Vincent Lambert si riapre, un’altra volta. Il 42enne tetraplegico, da oltre dieci anni in stato vegetativo, in Francia è diventato il simbolo del dibattito sul fine vita e da tempo continua la lotta tra la moglie e i medici da una parte, che vogliono staccare la spina, e i genitori che si oppongono dall’altra. Oggi la corte di Cassazione di Parigi ha cancellato la sentenza della corte d’appello (dichiarandola non competente) che ...

Vincent Lambert - giudici lo salvano da moglie e medici/ Eutanasia - genitori e il Papa : genitori vs moglie Vincent Lambert, Corte d'Appello di Parigi lo 'salva' da medici: Eutanasia, la decisione spetterà al comitato Onu. Appello del Papa

Caso Lambert - i genitori contro i medici : "Lo stanno uccidendo" : Fa discutere in Francia il Caso di Vincent Lambert, tetraplegico in stato vegetativo da dieci anni, diventato suo malgrado un simbolo del dibattito sul fine vita oltralpe. I medici dell'Ospedale di Reims, dove è ricoverato, hanno avviato la procedura per interrompere ogni forma di alimentazione ed idratazione. Lambert dal 2008 si trova ricoverato pressa la struttura ospedaliera dopo un incidente stradale che gli ha provocato danni ...

Vincent Lambert - i medici in Francia iniziano l’iter per staccare la spina al 42enne tetraplegico. I genitori : “Mostri” : Sono iniziate le procedure per mettere fine alla vita di Vincent Lambert, tetraplegico di 42 anni in stato vegetativo da dieci anni. In Francia, l’uomo è diventato il simbolo del dibattito sul fine vita e da tempo continua la lotta tra la moglie e i medici da una parte, che vogliono staccare la spina, e i genitori che si oppongono dall’altra. A decidere di terminare le cure è stato il dottor Vincent Sanchez, capo dell’unità per ...

Vincent Lambert come Eluana Englaro. I medici : “Basta cure - può morire genitori contrari” : Il 42enne è stato vittima di un incidente nel 2008 e da allora è immobilizzato: in Francia è stato al centro di una vera e propria battaglia legale. La moglie e i parenti sono favorevoli all'eutanasia, ma i genitori non si arrendono: "Non è privo di coscienza, ma della capacità di esprimersi".