La limousine di Vladimir Putin fa le prove a Roma 

(Di martedì 2 luglio 2019) Piazza Colonna chiusa ai pedoni. UnaAurus Senat nera entra ed esce dall'ingresso principale di Palazzo Chigi. È la berlina supercorazzata del presidente russo Vladimi, in visita a Roma il prossimo 4 luglio. Il piano sicurezza è già scattato in tutta la città, e a Palazzo Chigi gli uomini della sicurezza russa sono già al lavoro. Questa mattina lapresidenziale ha fatto ledi accesso a Palazzo Chigi. Tutto è filato liscio, ma ci vorrà una manovra di precisione per non toccare con gli specchietti le estremità del portone principale del palazzo di governo. La supercar Aurus N700 è una berlina blindata sviluppata dalla Nami di Mosca, lunga 6,63 metri e spinta da un motore 4.4 litri V8 sviluppato da Nami e Porsche. Auto di lusso, dotata di frigobar con bicchieri di cristallo, costruita per potenti, e destinata a capi di Stato e miliardari.è il primo ...

