Google potrebbe portare le comunicazioni satellitari su Android

Il tablet Google Pixel C potrebbe non ricevere ulteriori aggiornamenti di sicurezza : Google Pixel C non è stato incluso tra i dispositivi che ieri hanno ricevuto le patch di sicurezza di luglio e questo dato fa nascere il sospetto che il tablet Android rilasciato a dicembre 2015 potrebbe non riceverne più. Anche se non c'è stato alcun annuncio ufficiale, Google fa notare che i dispositivi Pixel ottengono aggiornamenti di sicurezza per almeno 18 mesi dall'ultimo dispositivo venduto e il Pixel C è stato venduto l'ultima volta nel ...

SwiftKey potrebbe presto perdere una delle sue funzioni top : a rischio l’account Google : Google sta inviando una mail agli utenti che ganno collegato il proprio account alla tastiera SwiftKey, avvisandoli del possibile blocco per questioni di privacy. L'articolo SwiftKey potrebbe presto perdere una delle sue funzioni top: a rischio l’account Google proviene da TuttoAndroid.

Quanto valgono i dati personali degli utenti? Google e Facebook potrebbero doverlo dichiarare : Una nuova legge americana costringerebbe le principali piattaforme del web a dichiarare il valore dei dati personali di ciascun utente attivo. L'articolo Quanto valgono i dati personali degli utenti? Google e Facebook potrebbero doverlo dichiarare proviene da TuttoAndroid.

La smartband di Google per monitorare la salute potrebbe essere molto bella : Ad aprile il Google Hardware Design Studio ha realizzato un'installazione di 6.000 metri quadrati a Milano per il Salone del Mobile con un'interessante smartband L'articolo La smartband di Google per monitorare la salute potrebbe essere molto bella proviene da TuttoAndroid.

Udite - udite : il filtro chiamate di Google potrebbe arrivare presto in Europa : La funzione Filtra Chiamata potrebbe arrivare presto in Europa, come fanno pensare alcuni indizi, anche se le normative potrebbero rallentare le operazioni. L'articolo udite, udite: il filtro chiamate di Google potrebbe arrivare presto in Europa proviene da TuttoAndroid.

Google Visalia potrebbe essere il successore del Google Home : Un nuovo prototipo hardware, nome in codice "Visalia", è apparso nel codice sorgente del sistema operativo Fuchsia e potrebbe essere un nuovo Google Home L'articolo Google Visalia potrebbe essere il successore del Google Home proviene da TuttoAndroid.

Google Stadia : Destiny 2 - Ghost Recon Breakpoint e "altri grandi giochi" potrebbero arrivare sulla piattaforma di Google : Mentre attendiamo l'evento Stadia Connect di oggi che svelerà data di lancio, prezzi e videogiochi della piattaforma streaming di Google, apprendiamo alcune notizie, provenienti da Kotaku, che ci parlano dei possibili titoli in arrivo.Stando a quanto emerso, sembra che Stadia includerà giochi come Destiny 2, Ghost Recon Breakpoint e "altri grandi titoli"."Quello che abbiamo sentito da cinque fonti è che Destiny 2 sarà uno dei grandi giochi ...

La versione Bluetooth di Titan Security Key potrebbe non essere sicura e Google offre la sostituzione gratuita : Google ha identificato un problema con la variante Bluetooth delle sue chiavi di sicurezza Titan per l'autenticazione a due fattori L'articolo La versione Bluetooth di Titan Security Key potrebbe non essere sicura e Google offre la sostituzione gratuita proviene da TuttoAndroid.

La sincronizzazione di Google Foto con Google Drive potrebbe terminare a partire da luglio : In passato Google Drive ha funzionato in tandem con Google Foto per mantenere le Foto del'utente al sicuro e accessibili in entrambe le app, tuttavia secondo l'ultima versione dell'app Google Drive sembra che la sincronizzazione con Google Foto stia per terminare. Molto probabilmente, la cartella "Google Foto" sarà comunque presente in Google Drive per consentirne l'accesso, ma non verrà più sincronizzata a partire da luglio. L'articolo La ...

Google potrebbe dover dare 500 dollari a chi ha un Pixel di prima generazione : Google Pixel e Pixel XL avevano un microfono difettoso fin dal lancio: una causa è stata aperta dagli utenti 2 anni fa e ora Google si è accordata per risarcirli fino a 500 dollari a testa. L'articolo Google potrebbe dover dare 500 dollari a chi ha un Pixel di prima generazione proviene da TuttoAndroid.