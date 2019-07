Attori belli invecchiati male | Ecco a voi 3 TOP e 3 NOT

blog.cliomakeup

(Di martedì 2 luglio 2019) Credits: @ilsussidiario È di qualche mese fa una delle ultime " sconvolgenti " trasformazioni dell'ex bell'attore che, tra lifting e innesti di capelli, al momento sembra assomigliare a Michael ...

ChiccoParigi : @rolla_tappa @ziotuit ..ma d’nfatti oh! trilussa e il belli fanno cafone proprio. per non parlare degli attori come… - kjntsvgi : ma quanto sono belli gli attori dello stage play di haikyuu?? il mio cuore così ?????????? -