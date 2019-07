Tumori e barbecue | 10 consigli per evitare cotture pericolose

dilei

(Di lunedì 1 luglio 2019) Con l’arrivo della bella stagione, per molte persone si apre anche il tempo delle grigliate all’aperto con gli amici. Si tratta di momenti molto piacevoli, ma da gestire con attenzione. A seguito della cottura tramite, sulla carne si possono infatti formare delle sostanze cancerogene. A ricordarlo recentemente, non certo per la prima volta, sono stati gli studiosi dell’American Institute for Cancer Research. Sempre da loro, sono arrivate anche delle dritte pratiche su come ridurre la pericolosità della cottura, così dadi rinunciare ai tanto amati bbq in giardino. Prima di tutto, gli espertiano di includere nella propria grigliata non solo la classica carne rossa, ma anche la carne bianca (p.e. il pollo) e le verdure (p.e. peperoni, zucchine, pomodori). Gli studiosi dell’American Institute for Cancer Research ricordano inoltre che, ...

Agenzia_Ansa : Con barbecue rischio tumori, gli accorgimenti per grigliate in salute #ANSA - SkyTG24 : Grigliate e rischio tumori: i consigli per un barbecue più sano - minonne_rita : RT @SkyTG24: Grigliate e rischio tumori: i consigli per un barbecue più sano -