Texas, si schianta bimotore: 10 i morti

Un piccolo aereo è finito su un hangar mentre era in fase di decollo e le 10 persone che erano a bordo sono decedute. E' avvenuto nell'aeroporto di Addison, in. L'aereo, unBeechcraft, era diretto da Addison a St. Petersburg, in Florida, e aveva a bordo due membri d'equipaggio e 8 passeggeri. Secondo l'emittente Cbs, il velivolo ha perso un motore e,non riuscendo a prendere quota, si èto contro l'hangar.(Di lunedì 1 luglio 2019)