Tensione tra Italia e Germania per l' arresto di Carola La diplomazia si aggrappa alla

Civitavecchia - Tensione all'imbarco dei traghetti per Tunisi : Twitter Questo video diffuso sui social riprende momenti di tensione al porto di Civitavecchia all'imbarco dei traghetti per Tunisi: alcuni poliziotti discutono animatamente con una famiglia Tunisina. A far scaturire il diverbio sarebbe stata la richiesta da parte degli agenti di spostare la vettura per consentire la manovra a un camion: al rifiuto da parte dei Tunisini si sarebbe creato un parapiglia con qualche spinta, urla e ...

Civitavecchia - Tensione al porto tra polizia e famiglia tunisina. Agente perde il controllo ed estrae la pistola : “Ti sparo” : Contorni ancora tutti da chiarire quelli alla base della vicenda registrata in un video diffuso in rete nelle scorse ore. Siamo al porto di Civitavecchia, agli imbarchi per Tunisi. Il video ritrae un Agente della polizia di stato mentre intima a un uomo di spostare la sua macchina. Ne nasce una discussione con toni accesi e minacciosi. La situazione non si calma e si fa sempre più incandescente fino a quando in un impeto d’ira uno dei ...

I devoti di Life 120 tra iperTensione e mal di denti : “Questa è scienza” : Essere attaccati sapendo di essere nel giusto è un grande onore, qualcuno disse tanti nemici tanto onore questo è proprio il caso». ...

"Ehi - mi metti la prua addosso?". Tensione in mare tra Gdf e Ong : Angelo Scarano Open Arms ha segnalato la presenza in mare di un barcone in avaria. Intervengono Guardia Costiera e Fiamme Gialle Tensione in mare. Dopo la manovra spericolata della capitana della Sea Watch, Carola Rackete, che ha quasi "schiacciato" una motovedetta della Guardia di Finanza nel porto di Lampedusa, continuano le "scintille" tra la Gdf e le ong. Come detto proprio oggi la Open Arms (che si trova tra l'Italia e la Libia) ...

Una poltrona ha fatto riesplodere la Tensione tra Russia e Georgia : La polemica sulla visita di un politico russo a Tbilisi potrebbe cambiare l’intero sistema elettorale della Georgia. Leggi

Morgan è ufficialmente in strada - urla e attimi di Tensione : Marco Castoldi, in arte Morgan, è ufficialmente in strada. Nemmeno il tentativo in extremis di presentare un'istanza in Tribunale, come da lui stesso dichiarato, ha evitato lo sfratto da Via Adamello n. 8 a Monza. La casa era stata pignorata nel 2017 a seguito del mancato pagamento degli alimenti alle due figlie avute da Asia Argento e da Jessica Mazzoli ed a causa di ingenti debiti con Equitalia. Si è conclusa, così, la lunga battaglia ...

Un posto al sole - trame al 5 luglio : Michele aiuta Mimmo - Tensione tra Serena e Leonardo : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Un posto al sole, la soap opera partenopea che narra le vicende degli inquilini del palazzo Palladini. Nei nuovi episodi, trasmessi da lunedì 1 a venerdì 5 luglio su Rai Tre, Vittorio sarà diviso tra Alex e Anita mentre Michele deciderà di dare una mano a Mimmo, reo di aver rapinato il bar Vulcano. Infine ci sarà alta tensione tra Serena e Leonardo dopo una rivelazione di quest'ultimo. Un posto al ...

Sale la Tensione tra Usa e Iran - Teheran annuncia : “Abbiamo abbattuto aereo spia” : Teheran ha annunciato di aver appena abbattuto velivolo militare statunitense senza pilota che volava proprio sopra i cieli del Paese mediorientale. "Abbiamo abbattuto un drone spia americano che ha violato lo spazio aereo della Repubblica Islamica" hanno dichiarato pubblicamente i Guardiani della rivoluzione. Gli Usa non confermano ma la notizia rischia di alimentare la tensione già altissima tra i due Paesi.

La nuova esTensione di Google Chrome per contrassegnare i siti sospetti : Sundar Pichai, CEO di Google parla di Google Chrome (foto: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images) Google ha lanciato una nuova estensione del suo browser Chrome che consente di contrassegnare i siti internet sospetti, inserendoli così nell’indice di navigazione sicura della società. Assieme alla nuova estensione, Google ha lanciato un nuovo avviso interno a Chrome che attiva un blocco prima di visitare un sito che può potenzialmente ...

Otto giorni per fermare la Tensione tra Iran e Stati Uniti : Gli europei non hanno i mezzi per opporsi alla strategia di Washington. Restano pochi giorni per convincere Teheran a rinunciare ai suoi propositi sul nucleare. Leggi

Ponte Morandi - Tensione tra cittadini e il sindaco Bucci : “Chi pensa alla nostra salute?”. “È la priorità” : A dieci mesi dal crollo del Ponte Morandi, il sindaco-commissario per la demolizione e ricostruzione del viadotto Marco Bucci incontra i cittadini dei quartieri interessati dal maxi-cantiere per presentare le attività di esplosione previste per il prossimo 28 giugno: “Ma se riusciamo ci piacerebbe anticipare al 27, perché ogni giorno perso sui lavori pesa su tutta la città”. Ad accoglierlo nel chiostro di San Bartolomeo di Certosa oltre ...

Oman - le immagini delle petroliere in fiamme. Tensione tra Usa e Iran : “C’è stato un attacco” : Le immagini mostrano una delle due petroliere in fiamme nel Golfo di Oman. Le navi coinvolte sono la norvegese Front Altair e la giapponese Kokuka Courageous. Mentre le marine militari di Iran e Usa sono intervenute per mettere in salvo l’equipaggio, gli Stati Uniti hanno accusato l’Iran di aver pianificato gli attacchi. L'articolo Oman, le immagini delle petroliere in fiamme. Tensione tra Usa e Iran: “C’è stato un ...

Tensione a Torino - disordini tifosi : ultrà Bosnia fanno esplodere petardi : Caos a qualche ora da Italia-Bosnia, gara valevole per le qualificazioni a Euro 2020 in scena all’Allianz Stadium di Torino. Centinaia di tifosi ospiti, fra i quali molti indossano le maglie nere degli ultra con la scritta Away Days, si sono radunati in piazza San Carlo. Per la pioggia si sono spostati sotto i portici dove alcuni hanno esploso qualche petardo tra i tavolini dei bar. Molti hanno bottiglie di alcolici in mano, ma la ...

Vertice tra Conte - Di Maio e Salvini a Palazzo Chigi - è alta Tensione sull'Ue : L'atteso Vertice a tre per chiarirsi e ripartire rischia di essere il terreno di scontro tra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio in vista del negoziato con...