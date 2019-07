Rischio Temporali al Nord 1 Luglio 2019

Dopo il grande caldo Rischio violenti temporali al Nord : La grande ondata di caldo in atto su Europa e Centro-Nord Italia (oggi il giorno più caldo) è destinata ad attenuarsi nel fine settimana, anche se continueremo ad avere temperature comunque elevate...

Maltempo : avviso di moderata criticità per Rischio Temporali (2) : (AdnKronos) - Tra la serata di oggi e la mattina di domani, precipitazioni tendenti a diffuse su Alpi, Prealpi e alta pianura occidentale, con asse di propagazione sudovest-nordest, in intensificazione e particolarmente insistenti su Nordovest. Da metà mattina i fenomeni si sposteranno verso i setto

Maltempo : avviso di moderata criticità per Rischio temporali : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall'assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, ha emesso un avviso di moderata criticità per rischio temporali forti sulla Valchiavenna, su Laghi e Prealpi v

Allerta temporali : Nord-ovest nel mirino tra oggi e domani - alto Rischio nubifragi : Mentre l'alta pressione sub-tropicale sovrasta tutto il centro-sud Italia, dove apporta temperature decisamente superiori alle medie stagionali (con picchi anche vicini ai 40°C), le regioni del nord...

METEO MILANO - ALLERTA TEMPORALI/ Maltempo - previsioni nubifragi e Rischio allagamenti : METEO a MILANO, scatta l'ALLERTA per TEMPORALI e piogge: i fiumi Seveso e Lambro monitorati, rischio allagamenti e disagi alla circolazione.

Meteo - esplode l'estate ma resta alto il Rischio temporali : Inizio di settimana con l'Italia divisa in due: sole e caldo al Nord, ancora rovesci al Sud specie nel pomeriggio. Nel weekend ondata di temperature africane soprattutto sulla costa tirrenica e nelle isole

500 Miglia Indianapolis 2019 - annunciati temporali e pioggia : gara a Rischio? Previsioni meteo e possibile rinvio : Oggi domenica 26 maggio è in programma la 500 Miglia di Indianapolis ma c’è il serio rischio che la gara venga rinviata: le Previsioni meteo sono infatti molto critiche e annunciano piogge consistenti proprio durante lo svolgimento dell’evento che scatterà alle ore 18.19. Ricordiamo che le vetture, infatti, corrono soltanto su gomme slick e dunque la “corsa più veloce del mondo” può andare in scena solo in perfette ...

Prossime 48 ore : tra sole e improvvisi temporali. Le zone più a Rischio : Roma - L'alta pressione non riesce ad imporsi con decisione sul Mediterraneo centrale e quindi anche sull'Italia, che rimangono esposte a umide infiltrazioni atlantiche, responsabili di nuovi spunti instabili. Il cuore dell'anticiclone delle Azzorre rimane infatti defilato a Ovest del Portogallo, mentre gran parte del Vecchio Continente rimane in balia di circolazioni instabili- Nonostante dunque un rialzo della pressione, ...

Meteo - ancora maltempo sull’Italia : tornano temporali e neve - ecco le regioni più a Rischio : Che tempo farà la prossima settimana? Secondo gli esperti del Meteo, a partire da lunedì 20 maggio su tutta l'Italia ci saranno piogge, soprattutto al Centro-Nord, e possibili nevicate sulle Alpi. Bisognerà aspettare giovedì 23 maggio per registrare temperature in risalita grazie al passaggio dell'anticiclone africano. Ma la svolta è ancora lontana.

Allerta Meteo Toscana : in arrivo forti temporali - Rischio idrogeologico e idraulico : La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’avviso per rischio idrogeologico e idraulico a causa di un peggioramento delle condizioni Meteo provocato da un minimo depressionario in avvicinamento dalle Baleari. L’Allerta codice giallo entrerà in vigore dalla mezzanotte alle 20 di domani, sabato 18 maggio, per precipitazioni e temporali anche forti su costa e Arcipelago in estensione verso ...

Giro d’Italia - allerta meteo sulla 5ª tappa Frascati-Terracina : pioggia - freddo - temporali e forte vento contrario. Rischio “ventagli” nel finale : Il Giro d’Italia riparte oggi da Frascati dopo l’arrivo-shock di ieri con le cadute che hanno mandato il gruppo in frantumi, provocando seri problemi a molti corridori (alcuni dei quali non hanno neanche raggiunto il traguardo e si sono ritiratim addirittura Navarro è in terapia intensiva). Tra i “big”, guai per Tom Dumoulin e Domenico Pozzovivo che comuqnue oggi ripartiranno per tentare di continuare la corsa rosa. Ma la ...

Meteo - FOCUS sul maltempo del weekend : temporali - forti venti - pioggia e Rischio alluvioni lampo tra Italia e Balcani [MAPPE] : Allerta Meteo – Una depressione si spingerà sull’Europa centrale e occidentale e sulle Alpi in questo weekend e formerà un’ampia goccia fredda che persisterà sul Mediterraneo settentrionale e centrale per gran parte della prossima settimana. pioggia e temporali si diffonderanno su gran parte dell’Italia orientale e dei Balcani tra domani, domenica 12 maggio, e l’inizio della prossima settimana a causa dell’arrivo di un sistema in lento ...

Meteo Giro d’Italia - Rischio Temporali sulla crono di Bologna. E la tappa di domenica a Fucecchio rischia di diventare un inferno per la pioggia : Inizia domani il Giro d’Italia 2019 con una breve ma spettacolare cronometro di 8km dal centro storico di Bologna fino al San Luca, con gli ultimi 2.1km alla pendenza media del 9,7% (con punte del 16%). A complicare ulteriormente le cose ci penserà il maltempo: proprio nel corso del pomeriggio a Bologna arriveranno forti temporali, probabilmente anche con grandine e forti raffiche di vento. Il rischio è concreto dopo le 18 e diventa ...

Meteo Giro d’Italia - Rischio Temporali sulla crono di Bologna. E la tappa di domenica a Fucecchio rischia di diventare un inferno per la pioggia : Inizia domani il Giro d’Italia 2019 con una breve ma spettacolare cronometro di 8km dal centro storico di Bologna fino al San Luca, con gli ultimi 2.1km alla pendenza media del 9,7% (con punte del 16%). A complicare ulteriormente le cose ci penserà il maltempo: proprio nel corso del pomeriggio a Bologna arriveranno forti temporali, probabilmente anche con grandine e forti raffiche di vento. Il rischio è concreto dopo le 18 e diventa ...