LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA | risultati 1° luglio | si comincia sulla sacra erba! Camila

(Di lunedì 1 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:26 Servizio strappato a 30 daGiorgi, che sale sul 3-2! 12:25 Arriva anche il break di Anderson, che sale sul 3-1 nel primo set contro Herbert 12:24 Sul Court 4 lo spagnolo Roberto Bautista Agut è già sul 4-1 sul tedesco Peter Gojowczyk, un cliente non da prendere sottogamba sull’erba 12:23 Gioca molto bene lo scambio Yastremska e si riprende il break di ritardo: 2-2 12:22 Doppio fallo Giorgi, è il primo, ma le costa due palle break: 15-40 12:19 Break Giorgi! Anche se i “meriti” vanno a Yastremska, rea di aver commesso due doppi falli negli ultimi due punti 12:18 Doppio fallo Yastremska sul 30-30, palla break Giorgi 12:17 Si salva Anderson, che vince quattro punti consecutivi e il game 12:16 Tiene il servizio a 15 Giorgi: 1-1 12:15 Subito problemi per Anderson, che deve fronteggiare palle break contro ...

