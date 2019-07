Ilva,nuovo incontro con ArcelorMittal

Sindacati metalmeccanici esi incontrano oggi a Taranto,nel primo pomeriggio, negli uffici della direzione dello stabilimento per riaffrontare il tema della cassa integrazione ordinaria per 1400 addetti a partire da oggi e per 13 settimane. Si conclude ,infatti, la procedura preliminare all'avvio della cassa integrazione, chiesta dall'azienda per la crisi del mercato dell'acciaio, avviata il 5 giugno e della durata di 25 giorni.(Di lunedì 1 luglio 2019)